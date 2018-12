Llamazares humilla al triste podemita Garzón por llamarle 'tránsfuga': "Yo no hablo con quien me injuria"

Menuda la que tienen liada en Izquierda Unida, si es que, desde que fue absorbida por Podemos, queda algo de esa formación.

El actual coordinador general de la formación que se diluye entre la marea podemita, Alberto Garzón, ha respondido a los tambores de guerra de uno de sus antecesores en el cargo, Gaspar Llamazares.

Nunca se llevaron muy bien y nunca lo ocultaron, especialmente con la fusión con Podemos, pero ahora se ha terminado por liar. Llamazares lanzó el órdago: forma un nuevo partido (Actúa) de la mano del juez Baltasar Garzón mientras sigue militando en IU, de modo que Garzón le ha llamado tránsfuga.

El propio Llamazares pasó por 'Al Rojo Vivo' este 18 de diciembre de 2018, y allí demostró que tiene un cabreo de tres pares, explicándose con Ferreras. Las posiciones, cuando menos, parecen difícilmente reconciliables:

Ferreras: Me dicen que Alberto Garzón en las últimas horas ha intentado ponerse en contacto con usted pero no ha podido hablar...

Llamazares: Bueno, me ha mandado un Telegram. Si eso es ponerse en contacto o no, no sé lo que es. Y dice que se mantiene en la posición con respecto al transfuguismo. Dice que no es exactamente transfuguismo pero casi. Y yo le he dicho que si no hay una rectificación de la injuria, yo no voy a hablar con él.

Ferreras: ¿Usted no se quiere ir de IU?

Llamazares: No, yo le he mandado además comunicado en el que digo claramente que yo estoy trabajando en IU Asturias pero al tiempo reclamo mi derecho de estar en una organización dentro de IU, como Garzón, que está dentro del PCE y dentro de IU... Además ellos sí se han enfrentado electoralmente, y yo nunca. Lo más reciente, en Adelante Andalucía... Y a ellos no les han dicho nada pero han buscado en mí el chivo expiatorio.

Ferreras: ¿Actúa se plantea ir como fuerza propia en las próximas elecciones generales?

Llamazares: Nos hemos dirigido a IU y a Podemos para ofrecerles un diálogo en relación a la participación de los miembros de Actúa. Más voluntad de negociación no se puede tener, otra cosa es que ellos no tengan interés. Quien está confrontando y excluyendo a la gente de Actúa es la dirección de IU, que solo considera a los que le dan la razón. Yo no puedo dar la razón a la disolución de IU dentro de Podemos. No hay más que ver la fotografía en el momento que me llama tránsfuga al lado de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias afirmando.