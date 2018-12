Julia Otero, fan de Mateo, incapaz de frenar los alaridos de Monegal tras admitir que la 'nueva' TVE camina sin rumbo: "¡Mal, Rosa María, mal!"

Ni Julia Otero fue capaz de contener los alaridos de Ferran Monegal, decepcionado ante la realidad: la TVE de Rosa María Mateo no es el paraíso idílico que algunos habían creído ver tras la nefasta etapa del tándem formado por José Antonio Sánchez y Álvarez Gundín.--Tertsch le saca los colores a la TVE de Rosa María Mateo y a Atresmedia por su "sectarismo ultraizquierdista" con VOX--

Es curioso lo que a veces transcurre por Atresmedia: al grupo en general, que cuenta con dos televisiones privadas como Antena3 y laSexta, le viene genial el hundimiento de audiencia y credibilidad de la televisión pública en beneficio de sus propios canales. Pero en algunos programas de tendencia progresista, desean no tan secretamente que Rosa María Mateo y sus nuevos apoderados triunfen por afinidad ideológica.

Aunque Monegal opina que a Mateo le están poniendo palos en las ruedas "los pretorianos que allí dejó Mariano Rajoy" -pero no los especifica, porque casi todos acabaron purgados, y él debería saberlo-, ha tenido que reconocer que las cosas no marchan como ellos pensaban.

Su enfado vino a cuenta de lo sucedido en la última edición de 'Informe Semanal'. El crítico de 'Julia en la Onda' no entendía que en este espacio no se hablara del próximo e inminente Consejo de Ministros que se celebrará el próximo 21 de diciembre en Barcelona y que tanto preocupa a las fuerzas de seguridad.

Otero, fan incondicional de Mateo, de la que siempre habla maravillas siempre que puede, intentó frenar a Monegal, pero este ya se había desatado: "¡Mal, Rosa María, mal!", bramó.

Monegal: Siempre he apoyado a la nueva dirección a pesar de los palos en la rueda que le están metiendo a Rosa María Mateo los pretorianos de Mariano Rajoy en TVE. La he apoyado, y con grandes esperanzas. Me ha sorprendido desagradablemente que en 'Informe Semanal' no tocaran el próximo Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona. Todas las teles y todas las radios hablando de ello, y en 'Informe Semanal' nada, ni pío, que si chalecos amarillos en Francia, que si la inmigración, tercer tema, el suicidio... Julia Otero: Igual se lo dejan para la semana que viene... Monegal: Para la semana que viene otro, pero de entrada debieron haber contado cómo están las cosas y cual es el despliegue policial, todo el cacao que hay metido. ¿Tienen miedo de tocar el tema? Mal, Rosa María, esta vez, mal Julia Otero: No se enfade Monegal: No me enfado, es un toque de atención

