La miserable declaración del asesino de Laura: "Lo intenté pero no pude violarla; cuando la dejé todavía estaba viva"

Nacho Abad ha accedido en exclusiva según cuentan en Antena3 a la declaración del detenido y asesino confeso de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, y así lo cuenta este 19 de diciembre de 2018 (El cadáver de Laura Luelmo tiene un golpe en la cabeza y señales de estrabngulamiento en el cuello).



Laura no salió a correr y no llevaba ropa deportiva. No hubo forcejeo, no hubo discusión, no se pelearon y no ocultó el cuerpo.