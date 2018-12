El inusual palo de Christian Gálvez a un concursante de 'Pasapalabra'

Pasapalabra cada vez se pone más interesante, ya sea por los éxitos de Fran o por las respuestas de su presentador. Christian Gálvez, es conocido por su simpatía y por el mimo con el que cuida a los concursantes del programa de Telecinco. Por eso resulta sorprendente el palo que ha propinado este miércoles a David, el líder del equipo azul que se ha enfrentado a Fran, según huffingtonpost.

El hachazo de Gálvez al concursante ha llegado al final de la última prueba antes del Rosco Final. Consiste en tirar de memoria fotográfica y asociar palabras a números, y David lo ha hecho relativamente bien. Después de lograrlo, sin embargo, se ha quejado porque no veía el tiempo que le quedaba y eso es algo que Gálvez no ha pasado por alto.

"No ves el tiempo porque el tiempo no se ve. En eso consiste la prueba... Veo que conoces el programa", le ha soltado el presentador al concursante. Y la cosa no ha quedado ahí, porque un instante después Gálvez le ha soltado otro palito: "David, que conoce el programa mejor que yo...".