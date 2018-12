[VÍDEO] Brutal agresión de los 'catabatasunos' golpistas de los CDR al reportero Cake Minuesa

Cake Minuesa ha sido víctima de una brutal salvajada durante la jornada de este 21 de diciembre de 2018 en Barcelona (El socialista Sánchez no se vende al independentista Torra; sólo se alquila).

El reportero, que hacía una conexión para Intereconomía desde la barcelonesa Vía Laietana, ha sido rodeado por varios miembros de los CDR (Comités para la Defensa de la República), los mismos a los que animaba Quim Torra "a apretar", y uno de ellos ha aprovechado la confusión y la ausencia de los Mossos para tumbarle de un salvaje derechazo.--Al reportero de Telecinco le intentan amedrentar los niñatos catabatasunos y Ana Rosa les mete un revés grandioso --

El puñetazo ha sido tan fuerte que ha hecho que Minuesa, que es un hombre alto y corpulento, acabe en el suelo, a pesar de que previamente había pedido "por favor" que le dejaran realizar su trabajo (El socialista Sánchez no se vende al independentista Torra; sólo se alquila).

Por lo que se intuye, el cámara que le acompañaba también ha sido acosado, increpado y posiblemente agredido (Pedro Sánchez se vende al golpismo: estas son las fotos de su claudicación y de su indignidad).

Minuesa es desde hace tiempo objetivo de los cata-nazis independentistas y demás ralea, como se pudo comprobar en Alsasua--Cake Minuesa fue acosado y a punto de ser detenido ilegalmente por la Policía Foral mientras que Escolar asegura que apenas pasó nada en Alsasua--.

Durante otras jornadas polémicas en Cataluña como las del 1 de octubre o las de la celebración de las Diadas también fue pasto de la ira de estos impresentables--Así intentan amordazar los violentos separatistas a la prensa libre: el periodista Cake Minuesa, a punto de ser linchado en Barcelona---

Minuesa ya ha recibido la solidaridad y el apoyo de varios políticos de VOX, PP y Ciudadanos en las redes sociales mientras que socialistas y podemitas parece que esta mañana no han abierto Twitter. En concreto, Santiago Abascal, Pablo Casado, Carina Mejías han denunciado ya lo sucedido...

Mi más rotunda condena a la violencia que se está produciendo en las calles de Barcelona. Mi apoyo a @cakealatake ante las agresiones recibidas. Barcelona no puede ser una ciudad secuestrada por radicales. #BastaYa ! pic.twitter.com/ZhKYry2SNf

Brutal agresión al periodista,Cake Minuesa en Via Layetana.

Cake Minuesa es agredido en Cataluña, la policía local no interviene en su ayuda y además le dicen que no le acompañan, sólo le facilitan una ambulancia y se ponen de espaldas ala cámara para que no les graben. ¡VERGONZOSO!