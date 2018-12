Cristina Pedroche 'calienta' al personal con el modelito que llevará para las campanadas

Ya se ha convertido en un clásico de la Navidad. ¿Cuál será el vestido con el que sorprenderá Cristina Pedroche a la audiencia de Antena 3? Lo que no le han explicado aún a la presentadora es que esa noche del 31 de diciembre de 2018 para dar paso al 1 de enero de 2019 es que el protagonista debe ser el reloj de la madrileña Puerta del Sol y no ella.

La colaboradora de 'Zapeando' (laSexta) comienza a calentar los ánimos del personal en 'La Otra Crónica' (El Mundo) este 22 de diciembre de 2018 hablando del modelito de marras.

Según la vallecana:

Sobre la polémica de sus vestidos, afirma tajante que:

A día de hoy todo se critica y no me parece mal. Cada uno puede decir lo que le apetezca siempre que se haga desde el respeto, y cuando no se hace desde el respeto para mí pierde toda la validez.

Y añade:

No creo que sea la cara sexy de la cadena, ni me lo planteo. Habrá gente que piense que lo soy y gente que no. Pero vamos, a mí lo único que me importa es que piensen que soy buena en lo que hago, parecer sexy o no me da igual.