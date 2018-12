La dan la del pulpo a TVE por las chorradas que han soltado durante la Lotería

Mira que es coñazo el soniquete de "miiiiiiiiil euuuuros", que los niños de San Ildefonso repiten como una letanía, pero el personal ha llegado a la conclusión este 22 de diciembre de 2018, que todavía es peor la chachara con que la TVE de Rosa María Mateo y los comisarios políticos de PSOE y Podemos, nos han agobiado durante el sorteo de Lotería (Sale el Gordo de la Lotería de Navidad: el 3.347 es el segundo primer premio más tardío de toda la historia).

Son muchos los que este sábado están expresando su indignación con la retransmisión de TVE, puesto que entienden que las dos locutoras han hablado en exceso, sin parar, y no han dejado escuchar con normalidad y comodidad los números que iban saliendo.

A ver si las que retransmiten se callan un rato que no escuchamos a los niños cantar #LoteriaRTVE

Ellas mismas han hecho referencia a esa críticas en directo, pero en twitter subrayan que pese a ser conscientes del malestar de las redes sociales no han hecho nada para corregirlo.

#loteriaRTVE las comentaristas por favor, que se limiten a retransmitir el sorteo, no callan con chorradas!

Estos son algunos de los comentarios que ha generado la retransmisión de TVE:

Jajaja nada, que no se callan. Se dan por aludidas porque saben que la gente ha dicho que se callen, pero ahí siguen, pegándola 😂 #LoteriaRTVE

Ahora dicen que no han oído el premio, si es que no se callan!!! A @laSextaTV que me voy