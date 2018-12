Christian Gálvez confiesa a Bertín su episodio laboral más doloroso

Todos tenemos en nuestra vidas luces y sombras. Christian Gálvez estuvo a punto de quedarse en una silla de ruedas por una hernia que le pinzó el nervio ciático. Así se lo contó este viernes a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya(Telecinco), programa al que acudió con su mujer, la gimnasta Almudena Cid, según recoge Mayra González en huffingtonpost.

Según contó el presentador de Pasapalabra, sintió un latigazo haciendo abdominales en el verano de 2012, mientras estaba los Juegos Olímpicos de Londres con Almudena Cid. "Y en octubre haciendo una mudanza, cogí una caja con demasiado peso y me rompí completamente", contó.

Gálvez aseguró que sufrió el dolor de la ciática las 24 horas del día: "No podía dormir y fui teniendo paresia [parálisis]. Fui perdiendo movilidad y empecé a buscar de todo".Puedes verlo en este enlace

Al final le recomendaron un médico que intentó evitar por todos los medios operarle. "Pero al final no hubo más remedio porque ya no podía andar. Iba a Pasapalabra con bastón", explicó.

A pesar de que los dolores fueron terribles, se negó a coger la baja: "Me pedían dos meses y no dije que no podía. Yo tengo un mes. Luego ya no hay más programas [grabados]. Tenía que volver".

"Ya sabes cómo es la tele. Corres el riesgo de que pongan a otro u otra y lo haga peor y que el trabajo que has venido haciendo con el programa... O que lo haga mejor y que no vuelvas. Y dije yo vuelvo", contó.

Pasaron seis meses hasta que le operaron, grabando los programas con un corsé y adaptando el ritmo de trabajo a las recomendaciones médicas: "Por cada hora de pie, tenía que estar otra tumbado".