Leticia Sabater debuta como reportera audaz de Telecinco

Es el rayo que no cesa. Una caja constante de sorpresas (Leticia Sabater: "No hace falta hacerme un blanqueamiento anal, cuando tenía el ojo mal me lo veía").

Tras volver a sorprender a propios y extraños con su villancico 'El polvorrón', la polifacética Leticia Sabater sigue demostrando su desparpajo para aceptar cualquier reto profesional que se le plantee (Leticia Sabater lanza su propia línea de muñecas hinchables tamaño natural: Las 'Leti muñecas').

Y el último ha sido el de reportera invitada de televisión (Leticia Sabater responde a Noemí Galera tras llamarla bizca en ‘OT’).

Así, la siempre alegre presentadora debutó este 22 de diciembre de 2018 en 'Socialité', programa de Tele 5 que presenta María Patiño y en el que apareció en una conexión en directo desde Torrejón de Ardoz, localidad madrileña donde cayó parte del gordo de Navidad (unos diez millones de euros) (Así es 'El Polvorrón', el grotesco villancico de Leticia Sabater para estas Navidades).

Leticia Sabater debuta como reportera en 'Socialité' https://t.co/8q4ajw7Ype — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 22 de diciembre de 2018

Desde allí, Sabater entrevistó a la lotera que vendió el número premiado y a una de las agraciadas.

"A mí me nunca me ha tocado la lotería, pero estar aquí compartiendo la alegría ha sido muy bonito".

Eso comentó ante la cámara del programa una satisfecha y feliz Leticia Sabater, tras su festivo debut como 'reportera invitada'.