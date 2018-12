Christian Gálvez: "Me han señalado por trabajar en televisión"

No todo es bueno en el mundo de la tele y sus protagonistas. Continúa la polémica. Christian Gálvez volvió a defenderse este domingo en Viva la vida sobre las críticas que ha recibido por su exposición sobre Leonardo Da Vinci en el Palacio de las Alahajas y la Biblioteca Nacional en el que se le acusaba de intrusismo profesional, según ecoteuve.

"Lo que ha pasado es que un círculo de personas, que piensan que no se puede democratizar la cultura en este país, me han señalado como intruso", empezó explicando el presentador de Pasapalabra a Emma García. "Hay gente que cree que el conocimiento tiene que quedarse en círculos muy cerrados y parece que te tienen que dar permiso para poder divulgar". "Me han señalado por trabajar aquí contigo", dijo en alusión a que pertenece a la nómina de presentadores de Telecinco.

Después, Gálvez se puso mucho más serio y acusó a sus detractores de mentir: "Mienten y yo creo que ya va siendo hora de que hablemos claro". En ese sentido que solo un 15% de la exposición pertenece al BNE y que el "grueso" está del Palacio de las Alahajas. "Además, Mediaset España es patrocinadora", añadió para después atacar a su compañera Elisa Ruiz: "Ella no dirige una exposición independiente, la parte de la Biblioteca está bajo el paraguas de la misma exposición".

Hace unos días, aseguró que "si en algún momento" la Biblioteca Nacional (BNE) decide que no es "digno de estar ahí" con la muestra, se marchará. "Recojo mis cosas y me voy, que no pasa nada", señaló.