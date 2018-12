¡Con un par!: Bertín Osborne se hace 'youtuber'

Bertín Osborne está de vuelta de todo y no se corta ni un pelo. Ahora, el cantante de rancheras, actor de telenovelas, presentador de televisión (Mi casa es la tuya), opinador político... y ahora también youtuber, según huffingtonpost.

Osborne ha inaugurado este sábado un canal en YouTube y el primer vídeo que ha subido es un tutorial de algo más de cinco minutos en el que enseña cómo se plancha correctamente una camisa.

"Hola a todos, yo estoy aquí para haceros la vida más fácil", dice Osborne mirando a cámara mientras dispara el vapor de una plancha. "Os voy a explicar cómo se hacen las cosas sencillas, de la casa y del día a día. Por ejemplo, vamos a empezar con una cosa fácil que es cómo planchar una camisa ¡Porque hay que ver cómo va la gente por la calle", bromea.

Al final del vídeo, Bertín hace una petición a sus seguidores: "Me han dicho que a los youtubers hay que hacer like, que no sé dónde hay que darle pero habrá que darle en algún lao. Dadle el like a esto y enganchaos aquí".

En la descripción del vídeo, Osborne explica que ha querido llamar a esta sección Bertín lo hace mejor. "Porque hay cosas que se me dan muy bien y quiero compartirlas con vosotros. Y empezamos con una de mis tareas favoritas, PLANCHAR".