La inquina entre Llamazares y Garzón termina en 'navajazos' públicos: "¡Muy brillante y muy gracioso!"

Inesperado por la fecha pero no por el devenir de los acontecimientos, Gaspar Llamazares aprovechó la mañana de esta Nochebuena de 2018 para dimitir de sus cargos y militancia en Izquierda Unida, después de unas fechas complicadas en las que ha vivido 'a navajazos’ con el actual líder federal, Alberto Garzón. Llamazares humilla al triste podemita Garzón por llamarle 'tránsfuga': "Yo no hablo con quien me injuria":



Llamazares arremetiendo contra Garzón en 2017.

Rápidamente se puso como trending topic Llamazares y de igual forma surgió el mensaje de Alberto Garzón en la red social poniendo a caldo a uno de sus predecesores, que ahora ha formado la organización Actúa, junto con Baltasar Garzón.



A Llamazares nunca le gustó que IU se convirtiera en una muleta de Pablo Iglesias y su Podemos, prácticamente fagocitado y desaparecido como ente particular, y en los últimos días el careo entre ambos se había exacerbado:

Esta performance gloriosa de Garzón le encantó a Llamazares.

Llamazares participó en 'Espejo Público' de Antena3 y allí puso a caer de un burro a Garzón:

Muy brillante y muy gracioso, pero no es como él lo dice. To llevo tiempo sin acudir a los órganos porque no se me escucha ni se escucha a IU Asturias.

Ahora me voy porque ese tuit demuestra a animadversión hacia mi persona y hacia IU de Asturias. Lo que no puede soportar la dirección federal es que exista una alternativa fuerte de izquierdas que no apueste por la descalificación del adversario.