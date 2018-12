Santiago Segura confiesa en 'Sábado Deluxe' su drama para estas Navidades

No es habitual ver a Santiago Segura hablando de estas cosas. Ahora ha vuelto a Sábado Deluxe (Telecinco) por Navidad y ha contado cuál va a ser su mayor drama de estas fiestas. Precisamente ahora, en la época de los turrones, los mazapanes y los polvorones, el cineasta ha decidido ponerse a plan, según huffingtonpost.

"Santiago Segura se ha embarcado en uno de sus mayores retos: hacer dieta en plenas Navidades. Justo en estas fechas en las que hay tantas tentaciones", así le presentó María Patiño.

A pesar de que el cineasta ha perdido 30 kilos, afirmó que lo hacía para no recuperar ni un gramo, algo difícil para él. "Soy la persona más golosa que he conocido nunca. Conozco gente que creo que me va a superar y no, al final los supero yo. El dulce me entusiasma. Soy un adicto", aseguró a los colaboradores del programa.

Segura admitió que le encanta la Navidad: "Soy de esas personas extrañas. Todo el mundo odia la Navidad y se queja. Yo no, yo me ilusiono con la Navidad".

Sin embargo, aseguró que las de este año las iba a vivir "con angustia y depresión": "Porque los nutricionistas se han puesto de acuerdo y han dicho que comer menos es vivir más... pero más amargado". Puedes ver el programa completo aquí.