El chollo de Canal SUR: 1500 trabajadores, 90 millones anuales de sueldos... y todo para que Juan y Medio se lo lleve crudo

Hablamos de todo un tinglado mediático que desde 2016 se ha adjudicado casi 50 millones de euros para hacer un televisión que difunde una imagen de los andaluces basada en los tópicos más groseros. Una televisión de chirigotas, cofradías y romerías que cuesta 383.000 euros al día. --Así 'trincan' las productoras amigas del PSOE en Canal SUR: cofradías y romerías a 383.000 euros al día--

Como sentenció con razón el Diario de Sevilla, "los andaluces no pueden seguir viendo cómo se entierran millones de euros públicos en ofrecer una radio-televisión que no sólo no sirve para nada, sino que además proyecta la imagen de una Andalucía anclada en el folclorismo más rancio". Y un horario estelar externalizado pese a ser una empresa de 1.462 trabajadores y con una plantilla que cuesta 87,1 millones anuales.

"Externalizan servicios y parte de la programación con contenidos llenos de tópicos como la copla, los niños graciosos o los toros, dirigidos a un público mayor, donde no se hace nada por atraer a la gente joven", denuncian los trabajadores. "Hay manipulación, hay intervención y dirección política de las informaciones que se dan, así sea de manera sutil".--El bipartidismo tiñe de negro Canal Sur--

A las arcas públicas andaluzas les ha supuesto 4.000 millones de euros de inversión desde el inicio de las emisiones de Canal Sur Televisión. Dicho de otro modo, 383.000 euros al día para que los andaluces se traguen a Juan y Medio o María del Monte. ¿Hay esperanzas de que vayan a desmontar este agujero negro del presupuesto? Pocas.

LA TELE RANCIA, MACHISTA Y CARA: JUAN Y MEDIO

El popular presentador Juan y Medio [Juan José Bautista Martín, 56 años, Almería] es el encargado de conducir el magacín "La Tarde, aquí y ahora", un programa "que combina entretenimiento, actualidad y música con el protagonismo del testimonio de personas que buscan acabar con su soledad", según la web de Canal Sur.

El apodo, según ha contado Vanitatis, con el que se le conoce se lo debe a la madre de un amigo, que le dijo: "¡Qué barbaridad!, ¡qué grande eres!, quítate de en medio que en vez de Juan pareces Juan y medio". --Los secretos de Juan y Medio: solterón, zapatos con alzas, su lío con Lolita y más--

Juan y Medio dio el salto a la televisión como gancho del programa 'Inocente, inocente' (Telemadrid). Después presentó varios programas de Telecinco, como 'Vaya nochecita', 'Aquí no hay quien duerma', 'Fiebre del domingo noche', 'Más madera' o 'Vídeos, vídeos'. Asimismo, condujo 'Tu gran día' (TVE), 'Un siglo de canciones' (Canal 9) y 'El Bus' (Antena 3).

En el periodo comprendido entre 2003 a 2007, Juan se hace con un hueco en la televisión. Durante estos años, presentó en Canal Sur: 'Punto y Medio' y 'Menuda noche', programa que actualmente presenta desde 2003 en la misma cadena. En Canal Sur también codujo otro espacio, en 2009, llamado 'La Tarde, aquí y ahora', que sigue emitiéndose..

SIETE MILLONES POR 'LA TARDE...'

En total, y según datos oficiales de la televisión autonómica, la productora del presentador ingresó cerca de 3 millones de euros, durante los primeros ocho meses de 2016. También hace caja con Yo soy del Sur y Menuda Noche.--Juan y Medio gana en Canal Sur más de cuatro millones de euros al año--

Como ya contó El Mundo, Juan y Medio es uno de los principales contratistas de la RTVA a través de su productora, Indaloymedia, responsable, precisamente, de La tarde aquí y ahora, en el que Juan y Medio le gastó su particular broma a una de sus colaboradoras, Eva Ruiz, por la que la emisora tuvo que pedir disculpas públicas. --Pánico en Canal Sur por la entrada de PP y VOX: "Mejor no tener Canal Sur y sí endoscopios en los hospitales".--

Según datos de la propia RTVA a los que ha tenido acceso Periodista Digital, el ente público andaluz pagó a la productora de Juan y Medio solo por hacer 'La Tarde...' entre agosto de 2017 y finales de 2018 más de 7 siete millones de euros. 'La Tarde aquí y ahora' supone casi el 20 por ciento de la audiencia de Canal Sur Televisión, 400.000 espectadores de media..

Dicho en otras palabras, cada emisión de 'La Tarde...' les cuesta a los andaluces 23.380,06 euros, y de esa cifra calculan que solo 10.000 euros es lo que se lleva el presentador por programa. Hacer compañía a los andaluces abandonados a su soledad jamás salió tan caro a los contribuyentes.