El día que dejaron en ridículo al simplón de Rafa Mora en Twitter por escribirle a Rihanna

Rafa Mora es sin duda, el ejemplo más claro del fracaso de nuestros sistemas educativos. Todos somos esclavos de nuestras palabras, y de lo que escribimos en las redes sociales. Entre las cosas menos buenas que tienen Facebook, Twitter o Instagram está el que te pillen en un renuncio por algo que publicaste hace 5 o 6 años, según sq.

Muchos son los políticos, actores o cantantes que han tenido que pedir disculpas públicas por alguna opinión "políticamente incorrecta" que escribieron cuando aún no eran tan conocidos o, incluso, no eran famosos ni se dedicaban a la política. También hay que tener en cuenta que la repercusión social de Twitter o Facebook hace 7 años no era ni por asomo la que es actualmente.

Al último en sacarle los colores -tampoco es muy difícil en su caso- ha sido al "tete" Rafa Mora. El colaborador de Telecinco publicó en el 2011 un mensaje donde se ofrecía como preparador físico a la cantante Rihanna para volver "a ser un cañón". Ahora ha sido la cómica Raquel Sastre -una de las mejores de nuestro país- la que se la ha devuelto al valenciano, ofreciéndole su ayuda para sacarse la E.S.O.

El ZASCA de la humorista murciana se ha convertido en uno de los fenómenos virales de la semana, con más de 9.000 retuits y 15.000 likes. Pero Raquel no fue la primera en poner "colorao" a Rafa Mora "tete" por este mensaje, y en el 2016 un profesor ya le ofreció sus servicios.