Esta es Elisa, la maciza que ha revolucionado 'First Dates' con su sonrisa… y su escotazo

Una caja de sorpresas (Surrealismo sexual en 'First Dates': el tipo tiene una erección al hablar de sexo con su cita).

Los participantse de este programa son de lo más variado, y nunca decepcionan ( 'First Dates': "Me ha enseñado todo su tetamen y me encantan sus tetillas").

En First Dates últimamente no dejan de superarse: en las últimas semanas hemos sido testigos de como la sobrina de Azúcar Moreno revolucionó el programa poniéndole morritos a Matías, y soltando la frase más sexual del programa... o del pretendiente que le soltó a su cita un comentario en los baños del plató-restaurante que dejó estupefacto a toda la audiencia del dating show de Cuatro (La chica más antipática de la historia de 'First Dates' ve aparecer a su cachas cita y sucede esto…).

Parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender... lo normal cuando se trata de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales. Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno (Acude a 'First Dates' en busca de una mujer poco femenina y le citan con una mulata).

Por ejemplo, gracias a la cena de Massimo y Elena, que el pasado lunes 20 de noviembre destacó por encima del resto y revolucionó las redes sociales ("Tetas grandes y un jacuzzi": La cita más caliente de este verano en 'First Dates').

En esta ocasión ha sido Elisa, la joven de 18 años de físico explosivo, en la cita se mostró algo distante y fría a pesar de que se definió como muy apasionada y reina de las tarimas. Por su parte su pretendiente, no pudo ocultar su "enamoramiento" nada más verla.

Aquí tenéis algunos momentazos del programa y de la cita de Elisa.