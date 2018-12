Llamazares acusa al 'sujeta pancartas' Garzón de querer vetarle en laSexta y le asesta un golpe genuino

Alberto Garzón ha quedado para sujetarle las pancartas a Pablo Iglesias, y ahora ha montado una guerra virulenta contra Gaspar Llamazares, que le está saliendo bastante mal, por cierto. Y es que el ex de IU tampoco se queda corto a la hora de disparar. La inquina entre Llamazares y Garzón termina en 'navajazos' públicos: "¡Muy brillante y muy gracioso!"

Apenas unas horas después de denunciar esto el ex coordinador federal, salió precisamente por 'Al Rojo Vivo’ de laSexta, entrevistado por María Llapart. Desde luego, de ser verdad la presión de Garzón a la cadena verde, le está saliendo regular el tema, porque Llamazares pasa por el programa del mediodía en la cadena verde como Pedro por su casa. Llamazares humilla al triste podemita Garzón por llamarle 'tránsfuga': "Yo no hablo con quien me injuria".

Como no podía ser de otra manera y como viene haciendo, Llamazares se dedicó a poner a caldo a su sucesor y actual muleta de Podemos, mientras se quejaba de los insultos del propio Garzón:

Me encuentro con tristeza, pero hay vida más allá de Podemos… Es coherente con mi defensa de una izquierda seria y dialogante, cosa que no le atribuyo a nuestra presencia dentro de esa alianza con Podemos. Yo no comparto la visión de la Transición como una concesión al franquismo; ni un modelo de Estado que esté a medio camino entre las Autonomías y los estados independientes; ni tampoco con otras políticas de Unidos Podemos en el Congreso que han afectado gravemente a la economía asturiana.

Yo no he hablado con él desde que suelta estas lindezas, y yo con esa cultura política del insulto no convivo. Yo le he informado por escrito de mis posiciones pero no voy a establecer un diálogo con quien tiene la premisa del insulto.