Los gatillazos de audiencia con final feliz que hacen de oro a Toñi Moreno y a tres ex directivos de Canal SUR

Tras su traumática salida de TVE, la presentadora andaluza Toñi Moreno recaló a comienzos de 2017 en Canal SUR. En su tierra natal, la productora sevillana Happy Ending le esperaba con los abrazos abiertos y un espacio a su medida a precio de oro: el talk show matinal Gente Maravillosa.

El objetivo de este programa era "ayudar a los andaluces a ser más felices". Y para ello la cadena se dejó la vida (y el presupuesto) en Gente Maravillosa y el fichaje estelar de Moreno. --Toñi Moreno, al frente de las mañanas de Canal Sur, con "Gente maravillosa" --



Pero los más felices, valga la broma, eran los de Happy Ending, que ese año se embosaron, según los datos a los que ha tenido acceso Periodista Digital, casi 2,5 millones de euros por este programa pese a que fue fiasco de audiencia que no superaba ni el 2 por ciento de share.--El chollo de Canal SUR: 1500 trabajadores, 90 millones anuales de sueldos... y todo para que Juan y Medio se lo lleve crudo--

"Un fiasco sin paliativos, porque los andaluces no son tan botarates ni tan complacientes como creen algunos del gobierno de la Junta", sentenciaba el Diario de Sevilla. --¿Felicidad?--

"La intención de Toñi Moreno es "hablar de la felicidad", pero en realidad vende todo lo contrario: dramas, llantinas, enfermos, desaparecidos, fallecidos, arropados por unos coachs grabados (qué error, en un matinal en directo). Un programa para echarse a llorar en todos los aspectos".



Pero nadie en Canal Sur le tocó un pelo a Moreno como tampoco le tocan el bigote a Juan y Medio. El matinal Gente maravillosa se encasquilló por debajo del 5 por ciento y dilapidó el presupuesto dedicado a la franja matinal, pero no fue su final ni mucho menos: en 2018 el espacio fue a parar al prime time de los jueves con la insumergible Toñi Moreno como presentadora. De momento, según los datos de PD, llevan gastados 1,25 millones de euros.--Así 'trincan' las productoras amigas del PSOE en Canal SUR: cofradías y romerías a 383.000 euros al día--

No era la primera vez que Happy Ending rescataba a Toñi Moreno. Tras pinchar en La 1 con Entre todos y T con T en 2014, [salto que pegó de la mano de uno de sus valedores, el ex director general de RTVA Pablo Carrasco], Happy Ending le montó la sanluqueña el espacio Los Descendientes, un reality en el que familiares de emigrantes andaluces, varias generaciones después, regresan a su tierra para conocer el origen de sus ancestros.

Tras volver de TVE con la cabeza gacha, (salpicada por el escándalo de haber vulnerado los derechos de imagen y la intimidad personal de un niño con discapacidad) los sindicatos de Canal SUR recibieron a Moreno con el hacha de guerra: "Toñi Moreno no es bienvenida a la RTVA porque hace poco más de dos años abandonó la cadena andaluza junto a su valedor el empresario, Nico Díaz, llevándose el programa que tenía en Canal Sur a TVE", denunciaron. Nadie es profeta en su tierra.

QUÉDENSE CON ESTE NOMBRE: FRANCISCO ROMACHO

Detrás de Happy Ending y los programas fiasco de Toñi están los ex directivos de Canal SUR Francisco Romacho (ex jefe de Programación de Informativos de Canal Sur Televisión entre 1990 y 1993, director de Canal Sur Radio en 1995 y ex subdirector general de Desarrollo y Operaciones de la RTVA), José Manuel Fernández Cuadrado Lepo, (creador de dudosos formatos como Tómbola, y Pepe Flores) y José Leopoldo Flores Caballero (ex director de producción ajena).

"Romacho es el rey de reyes", dicen en la santa casa. Íntimos de Joaquín Durán, el subdirector general de RTVA y director de Canal Sur Radio, estos ex directivos han seguido uno de los diez mandamientos de oro para hacerse rico con una cadena autonómica: trabajar primero en ella y luego salir y montar una productora a la que la cadena le compre los formatos. Una puerta giratoria de libro.

Como dice el periodista Pepe Fernández, editor de Confidencial Andaluz, "es difícil encontrar a un ex directivo de nivel de la corporación mediática andaluza que no haya acabado montando su propio chiringuito o viviendo al calor de la RTVA".

Ellos han conseguido colocar a Happy Ending en el club VIP de las seis productoras 'pata negra' que acumulan el 62% del dinero gastado por la televisión pública en los primeros ocho meses del año. --El 62% del gasto de RTVA en productoras, a las 'pata negra'--

Romacho no solo aparece vinculado a Happy Ending sino también a la filial de Mediapro en Andalucía, Mediasur, que produce el espacio La Báscula y que fue señalado por la utilización de la marca de la RTVA como reclamo para otros negocios ajenos a la televisión pública.

FACUA denunció que el programa 'La Báscula' se usó para promocionar clínicas de tres exdirectivos de RTVA, quienes son propietarios de los Centros Integrales La Báscula, unas clínicas de adelgazamiento ubicadas en las instalaciones de los Hospitales Nisa andaluces. Los que engordaron fueron los bolsillos de Romacho, Fernández Cuadrado y Flores Caballero.--Exdirectivos de Canal Sur se lucran de un 'reality' para su negocio en clínicas de dieta--

Romacho admitió a El Confidencial que decidieron convertir el reality en negocio no sólo con clínicas de adelgazamiento, sino con la puesta en marcha de un restaurante, El Tragaldabas, un establecimiento hostelero en pleno centro de Sevilla, al frente del cual está el televisivo chef Enrique Sánchez, presentador de La Báscula y de otros programas en Canal Sur como Cómetelo.

"Vendimos el formato a Mediapro en 2013 y no facturamos a Canal Sur. No producimos el programa. Es ético y legal al 100%", destacó el exdirectivo de la televisión autonómica andaluza. El administrador de Happy Ending TV SL admitió que Canal Sur le envió a la productora un requerimiento notarial para dilucidar si existía algún problema legal con el uso de la marca La Báscula.

"Defendimos nuestra posición y nadie nos puede decir que no podamos abrir una clínica con un producto registrado. Alguien podría entender que hay una confusión ética, pero no hay nada raro", remarcó Romacho. --Francis Romacho y su socio dirigieron en la sombra el debate de Lobatón en Canal Sur--