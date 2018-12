Atresmedia ficha a Gonzalo Bans (Intereconomía) para frenar la huida de su audiencia de derechas

El viernes 21 de diciembre de 2018 El Gato Al Agua vivió uno de sus programas más emotivos. El que hasta ahora ha sido su director y presentador, Gonzalo Bans, anunciaba su despedida al frente del programa de Intereconomía.

Bans agradecía el esfuerzo a cada uno de los trabajadores que han permitido que durante dos años, el programa se convirtiera en una de las tertulias de referencia de nuestro país. Sus palabras de despedida fueron muy emotivas:

Muchas gracias de verdad, por haber confiado en nosotros, por habernos ayudado a financiarnos, que sé que no ha sido fácil. No duden ustedes de que aquí vamos a seguir, que Intereconomía no va a desfallecer

En lo personal, muchísimas gracias a mi mujer María, a mis hijos, a los que han sido mi mano derecha.... Ufffff (y prácticamente rompe a llorar)

Muchas gracias, sin vosotros nada de esto hubiera sido posible.