Atresmedia sabe lo que le funciona y vuelve a permitir que Seguí humille por enésima vez a Beni: "¿Independiente tú? ¿Acaso no votas a Podemos?"

Todo por la audiencia. Y por la pasta. Ideologías fuera, que alimentan el alma, pero no engordan la chequera. En Atresmedia lo tienen claro. Y saben lo que les funciona. Y por eso se cuidan en hacer coincidir en los platós de Antena3 a las antagónicas Cristina Seguí y Elisa Beni para que la primera deje a la segunda para el arrastre.

Seguí lo tuvo fácil en un debate que abordó la entrada de VOX en el parlamento andaluz justo el día que se constituye la mesa de esta institución, que recaerá sobre la presidencia de Ciudadanos.

Beni sigue pesadita en hacer creer en la audiencia que VOX es la malvada ultraderecha que viene a destruir las instituciones.

Empezarán por el parlamento andaluz por cometer el descuido de dejarlos entrar y antes de que cante un gallo terminarán por destruir a las instituciones europeas.

Seguí la frenó en seco y destapó a la que va de periodista independiente pese a haber votado a Manuela Carmena y haberse enorgullecido de ello.

Beni: VOX entra en una institución que quiere hacer desaparecer

Seguí: Y también ERC y la CUP quieren hacer deshacer la nación

Beni: Yo no hablo de legalidad, pero el problema de la ultraderecha en toda Europa y tambien en EEUU es que intentará dinamitar las instituciones desde dentro

Seguí: Como Podemos. Ese es el análisis de los analistas de ultraizquierda, que es llamar ultraderecha a todo lo que no sea como vosotros.

Beni: Vamos a ver

Seguí: Tú defiendes a Torra en aras de la democracia

Beni: Cristina, tú ya has coincidido conmigo en varias tertulias. Entiendo que no eres politóloga y no sabes...

Seguí: ¿Tú sí eres politóloga?

Beni: Yo no he militado nunca en ningún partido, no como tú que estuviste en las estructuras de VOX

Seguí: ¿No dijiste en una televisión que votabas a Podemos?

Beni: Yo soy independiente y jamás he dicho que votase a Podemos, sí he dicho que votaba a Manuela Carmena y explicaba por qué. Si supieras barajar el espectro político sabrías que soy socialdemocráta, cualquiera sabe donde estoy, cualquiera de Podemos te podría decir si me muevo en su espectro o no, pero no es el caso, pero para blanquear a la ultraderecha necesitáis correr el eje y convertir en ultraizquierda a quien simplemente es de izquierda.