Las 'feministas' de TVE se quedan sin habla: Rosa María Mateo relega a la madrugada un programa de mujeres artistas y Ana Belén estalla de rabia

Rosa María Mateo cada día está más arrinconada.

La administradora única sigue cabreando por igual a unos y a otros y ya ni sus parroquianos entienden sus decisiones.

La cantante Ana Belén ha estallado en su cuenta de Instagram por la decisión de RTVE de relegar un especial titulado 'Noche de encuentros', que reivindicaba el papel de la mujer en la música, a un horario intempestivo.--Los que se vestían de negro se hacen con el control de RTVE tras la purga de más de 80 trabajadores: "Manipulan y todos calladitos"--

Y es que Televisión Española desestimó emitir el mencionado espacio durante la Nochebuena (24 de diciembre) y sus responsables optaron por mandarlo a la noche de ayer miércoles, 26 de diciembre, a las 00:30.--Olvídense de Rosa María Mateo: estas son las dos mujeres que más mandarán en la TVE soviética de Sánchez--.

Seguro que Alicia G. Montano sale a explicarlo. Desde su reciente cargo ( creado para ella) de editora de igualdad. O no? . #diariodeunacesada https://t.co/XJ8W4E0UJK

Para Ana Belén, esto ha sucedido por el alto contenido reivindicativo de la mujer y considera que Mateo y sus secuaces se han bajado los pantalones y han preferido 'ocultar' el espacio: "¡No salgo de mi asombro! Cuando este programa ha sido diseñado y escrito por la propia TVE. Después de hacer ellos mismos promoción para esta noche".

No era la única. Amaral, participante en el especial, también mostraba su desilusión:

Marta Flich, colaboradora del HuffPost, y que desde la llegada de la izquierda al poder se ha colocado estupendamente en el ente público, también se veía obligada a decir algo ante sus parroquianos:

Las redes eran un hervidero:

Me maravilla #NocheEncuentrosTVE.



Qué gran error no emitirlo en prime time como estaba previsto. Estas artistazas, con esos mensajes, no merecen ser relegadas al late.