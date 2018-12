Ferreras lleva al cara fúnebre de Javier Aroca para que ladre contra el pacto de las derechas en Andalucía

No se le ha borrado de la cara el resquemor por la pérdida de poder del PSOE en Andalucía. Razones no le faltan a Javier Aroca que ve como su chiringuito en Canal SUR no es que se tambalee, sino que directamente se puede ir a dormir el sueño de los justos con el Ejecutivo que conformarán PP y Ciudadanos y con Vox de vigilante de la situación -Canal Sur es un tanatorio tras el hundimiento del PSOE y Javier Aroca llora al ver que se le acaba el chollo-.

Aroca era el invitado estrella de un 'desplazado' Antonio García Ferreras al Parlamento andaluz para asistir a la conformación de la Mesa del Parlamento, liderada por Marta Bosquet, de Ciudadanos.

El tertuliano, al que no le quedaba más remedio que aceptar el juego democrático de los pactos, no pudo resistirse a soltar sus últimos ladridos contra las derechas, especialmente contra Vox y también contra Ciudadanos, partido este último que la pasada legislatura facilitó a Susana Díaz presidir la Junta de Andalucía.

Aroca, con cara de funeral, decía que:

Esto es un terremoto profundo. Las ondas sísmicas van a llegar a las municipales, a las europeas, pero aquí, en Andalucía, el tema es más grave porque no solamente es la apariencia superficial de lo que está ocurriendo . Es que hay que recordar que en 36 años el PSOE no solo ha gobernado, sino que ha penetrado de forma muy profunda en la sociedad andaluza. Es raro encontrar algún ámbito de la vida sociopolítica en Andalucía donde el PSOE no tenga alguna presencia. Me refiero a las universidades, la propia confederación de empresarios, todo lo decide el PSOE. El PSOE aquí lo ha sido todo. Por tanto esto es una convulsión de primer nivel.

Subrayaba que los empresarios estarían también tentándose las ropas:

Andalucía es la única comunidad del Estado donde seguramente los empresarios votaban al PSOE. Hoy pasará lo que tenga que pasar, que la Mesa del Parlamento la tome la derecha y habrá un Gobierno de derechas, pero las repercusiones son de un calado profundo, el epicentro del terremoto está muy dentro y no solamente va a afectar a Andalucía, sino que va a afectar a toda España, cuidado.

Teme lo que pueda pasar en otras citas electorales:

En Andalucía pasa esto porque son las primeras elecciones del ciclo. No quiero ni pensar si hubiera habido elecciones en otro sitio, pongamos que Castilla-La Mancha o en Castilla y León. La irrupción de la derecha, de las derechas, es verdad que la extrema derecha representa la parte más radical, pero no solo es la extrema derecha, es la derecha en su conjunto, es la derecha con todas su caras, la que toma el poder en Andalucía, la que lo está intentado tomar en muchas partes de Europa y la que sin ninguna duda lo va a intentar tomar también en España.

Recurre al clásico apelativo de extrema derecha:

Ni aritméticamente, ni políticamente, de ninguna de las maneras podría la derecha más moderada gobernar sin el concurso de la extrema derecha, es imposible aritméticamente porque ellos suman 47 escaños y el bloque de la izquierda suma 50. ¿Qué significa eso? Que los 12 escaños de Vox los necesitan para todo.

Y lanza una amenaza a Ciudadanos:

Hoy es el gran día del destape. Hoy Ciudadanos hace un gran destape, aunque apague las luces para que no se vea, hoy es el día del gran streap tease de Ciudadanos. Diga lo que diga, Ciudadanos necesita a la extrema derecha para gobernar aquí y, seguramente, lo que está apuntando son maneras de futuro. Si piensan que en Andalucía no están lo suficientemente tocados pueden repetir la experiencia de apoyarse en la extrema derecha en otros concursos electorales por venir. Ahora bien, yo no les arriendo las ganancias

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72