Le llueven las críticas a la Gala de Navidad de 'OT' por el trato a los concursantes

Sin duda esta ha sido una de las entregas más polémicas de OT. Operación Triunfo ha celebrado su Gala de Navidad 2018 pero... muchos en redes han sentido como si estuvieran aún en 2017. La razón es que ha habido tantas actuaciones de concursantes del año pasado como de este, según recoge María de Sancha Rojo en huffingtonpost.

Ese ha sido el primer motivo del aluvión de críticas que le ha caído al programa, que ha derivado en la marginación de los concursantes de 2018 en favor de Amaia, Alfred, Aitana y Ana Guerra, que han cantado sus temas propios ocupando mucho tiempo de la gala.

Tampoco ha caído en gracia la cantidad de artistas invitados ajenos al programa que han copado cámara y minutos. Pero lo que ha sentado mal de verdad ha sido el mal trato que OT ha brindado a los 11 concursantes de la actual edición que no fueron finalistas.

En una gala de más de dos horas, se han emitido vídeos del cásting, los ensayos, momentos divertidos, etc. dentro de la Academia. Pero sólo de Famous, Alba, Natalia, Julia y Sabela. Los otros 11 concursantes, como si no existieran.

Las redes se han llenado de comentarios contra el programa, la gala y los invitados.

Me encanta OT y me da pena decir que esta gala me ha dado tanto palo que hasta la he quitado un rato. Además, me da mucha pena que se priorice tanto a los finalistas y los otros siendo concursantes igual, estén de puro relleno #OT18GalaNavidad