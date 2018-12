Nebot enloquece, reconoce su incontinencia si es contra VOX y le meten un repaso de categoría

La irrupción de VOX en el Parlamento andaluz y su reciente entrada para apoyar al gobierno del cambio de PP y Ciudadanos ha soliviantado y muchos los ánimos en los espacios mediáticos: los analistas de izquierdas están que trinan contra el partido de Abascal, desatados, sacando a la luz sus fobias sin filtro. Ana Rosa chorrea a Barbi-Nebot con disolvente para eliminar sus bobadas cargadas de pintura amarilla.



Fue el caso de Marta Nebot, ya desatada como Barbi-Nebot, que este 27 de diciembre de 2018 en 'El programa de Ana Rosa' (sin Ana Rosa) campó a sus anchas por la mesa de Telecinco copando toda la conversación, casi sin dejar hablar al resto de contertulios, hasta que la metieron en vereda. Y es que va muy desatada por la televisión Nebot desde que le ofrecieron asiento de tertuliana. El ruin ataque de Marta Nebot a la mosso que abatió al agresor: "¡No puede ser que cada vez que escuchemos 'Alá' peguemos tres tiros!"

Y es que la exreportera y ahora analista exaltada reconoció sentirse incapaz de contenerse cuando VOX salta a la mesa de debate. Menos mal que al final el sociólogo Javier Gállego le pegó un repaso de categoría explicándole lo que significa la palabra 'racista' y porque no coincide con el programa del partido de Santi Abascal:

Isabel San Sebastián: ¡No mientas! No es un partido racista... VOX no es un partido racista...

Marta Nebot: El programa de VOX dice que a los emigrantes legales que estén en España hay que cobrarles la Seguridad Social durante diez años... ¡Si eso no es discriminatorio y racista...!

Isabel San Sebastián: Perdóname, los españoles pagamos la Seguridad Social, no nos la regalan. VOX no alienta la violencia de género como se ha dicho, quiere derogar determinados aspectos que son discriminatorios contra los hombres... Te pueden gustar más o menos, ¡pero no son la peste! No son más extremistas que Podemos, y si es lícito pactar con uno, lo es con el otro.

Marta Nebot: Yo confieso que me cuesta mucho mantener los turnos de palabra con estas cosas porque me he estudiado el programa de VOX: ellos dicen que los inmigrantes que pagan sus impuestos en este país, no están incluidos en la Seguridad Social y que durante diez años paguen el médico. ¡Porque no quieren inmigrantes! ¡Y de la violencia de género pone ‘derogar' la ley!