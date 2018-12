Mamen Mendizábal hace demagogia feminista de mercadillo y una diputada del PP la deja a precio de saldo

Isabel Díaz Ayuso, la actual vicesecretaria de comunicación no es una recién llegada, pero quizás para el gran público aún no es el típico rostro habitual que asocian a los 'populares' en las tertulias y el resto del espectro catódico.

A partir de ahora, y sobre todo en laSexta y en los medios de izquierda tendrán más cuidado y estarán más prevenidos de lo que estuvo Mamen Mendizábal, que recibió un rapapolvo de cuidado.

Baste observar las caras con las que ilustramos esta noticia: a la izquierda, la de 'Más vale tarde', decepcionada, compuesta y sin titular. A la derecha, la del PP, satisfecha.

Mendizábal basó su estrategia en intentar que Díaz Ayuso se retratara por el apoyo que el PP acepta de VOX para la gobernanza de Andalucía.

Sin embargo ella lo solventó con dos ejes claros, pues estimó que si se habla con Podemos, no hay ningún problema en hacerlo con los de Abascal, y además, Pedro Sánchez se ha hecho con el poder con el apoyo de partidos que reniegan de la Constitución y nadie del PSOE se rasga las vestiduras.

Pero sin duda, el choque más fuerte llegó cuando Mendizabal sacó a relucir los derechos de la mujer que al parecer están en peligro ante el avance de VOX.

La izquierda ha hecho bandera de una lucha que al parecer solo defienden ellos y esa demagogia de mercadillo estalló por los aires.

Soy mujer y desde luego la violencia de género me importa. Si VOX quiere ampliar las leyes de género porque también toca a los hombres y a los menores me parece legítimo.

Soy tan mujer como quién me pregunta y los derechos no están en duda. Me canso de ese discurso de la izquierda de si eres mujer nos importas más, a ver si entre esos 400.000 votos que tiene VOX en Andalucía no va a haber mujeres.

No se puede ser solo de izquierdas y proteger a la mujer, porque la mujer nos importa a todos por igual.