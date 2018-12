Ortega Smith torea las acometidas de una rabiosísima Beni: "A usted no le importan los hombres que mueren a manos de las mujeres"

Elisa Beni es la tertuliana que más días aparece en 'Espejo Público', porque en el magazine de Antena3 se han entregado a sus escándalos, malos modales y discursos de izquierda, quizás en pro del share. Atresmedia sabe lo que le funciona y vuelve a permitir que Seguí humille por enésima vez a Beni: "¿Independiente tú? ¿Acaso no votas a Podemos?".



Este 28 de diciembre de 2018 apareció como entrevistado por el programa el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, y a falta de presentadora progre (Susanna Griso está de vacaciones), Elisa Beni trató de acometer con dureza al protagonista de la mañana, pero el toreo fue de categoría. La 'cristiana' Elisa Beni no descansa ni en Nochebuena y así le arruinan la cena: "¡Relájate! ¡Fanática!":

Elisa Beni: Quería preguntarle por su principio ideológico de ataque a las mujeres. Ustedes hacen bandera de que quieren derogar la ley de violencia de género, ¿ustedes se dan cuenta de que se están enfrentando a la mayoría de la población de este país? Ustedes quieren mujeres sufridas, calladas, que aguanten en casa lo que les llegue... No tienen ninguna preocupación por el número de mujeres que mueren a manos de hombres en este país... ¡Eso no les preocupa nada!

Ortega Smith: Nos preocupa y mucho, y por eso queremos que todas estas leyes de ideología de género lo que no están es protegiendo a la mujer. El número de asesinatos no solo no se ha reducido sino que se ha mantenido, y nosotros lo que decimos es que se sustituyan estas leyes por una ley contra la violencia intrafamiliar, porque decimos que la violencia no tiene género, aunque los lobbies feministas se han empeñado en creer que solo es violencia cuando se produce contra las mujeres, y lo es también cuando se asina a un hombre, o un padre a un hijo o un hijo a un padre.

Elisa Beni: Como si en este país hubiera un problema de padres que matan a hijos y no uno de hombres que matan a mujeres. Ahí lo dejo.

Ortega Smith: Ahí lo deja, pero a usted no le importa que al año puedan haber muerto cuarenta u ochenta hombres a manos de las mujeres.

Elisa Beni: ¡Ese dato es falso!

Ortega Smith: Pues revísese la cantidad de denuncias falsas que se presentan y que no tienen ninguna base. Todo es muy falso salvo los datos que usted no publica.

Elisa Beni: Ustedes, como todos los partidos populistas, funcionan con las fake news e intoxicando a las gentes con datos falsos. Que es lo que está haciendo ahora mismo.

Ortega Smith: Mire señora, lo de las fake news es lo que hacen la mayoría de los medios con respecto a nosotros. Si hay un partido que va a luchar contra la violencia, y el único que pide cadena perpetua contra asesinos reincidentes, es VOX. Así que la demagogia de decir que estamos contra las mujeres, de principio a final, eso es mentira.