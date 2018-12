Fallece repentinamente en Madrid el experto y prestigioso criminólogo Paco Pérez Abellán

Paco Pérez Abellán, periodista experto en criminología, ha fallecido en la madrugada de este 28 de diciembre de 2018 en Madrid a los 64 años, según han informado en Twitter las cuentas del programa de esRadio, 'Es la Mañana', y Libertad Digital, donde era colaborador.--Francisco Pérez Abellán: "La Complutense fue respetable, hoy tiene seis forenses que son vergüenza de la ciencia"--

Iker Jiménez, en cuyo espacio colaboró durante muchas veces, se despedía así de él: "Maestro de periodistas. Se nos ha ido uno de los más grandes. Estoy desolado".

Me llega la noticia de la repentina muerte de Paco Pérez Abellán. Amigo hace más de 20 años. Y no me lo quiero creer. Maestro de periodistas. Tan cariñoso siempre con nosotros. Tan dispuesto a remar por el rumbo de la nave.

Se nos ha ido uno de los más grandes. Estoy desolado.