Juanra Bonet pide disculpas tras lo que ocurrió con los rivales de 'Los Lobos'

Esta está siendo una de las temporadas más moviditas de Boom. El programa ha despedido la semana con un bote de 3,5 millones de euros. El programa de Juanra Bonet en Antena 3 tiene uno de los premios más importantes de la televisión española, según huffingtonpost.

Como no podía ser de otra forma, Los Lobos siguen en el concurso y acumulan ya más de 1,9 millones de euros ganados en 379 programas.

Una vez presentados a Erundino, Valentín, Manu y Alberto, Bonet ha dado paso a sus rivales, Los leones del malecón. Los cuatro concursantes han contado que vienen de Murcia y de Almeria y si ganan el premio quieren montar un centro animal.

"Pues empecemos a jugar", ha dicho rápidamente Bonet.

Pero se había olvidado de una de las señas de identidad del programa: el grito de guerra inicial. "Bueno todavía no hemos visto el grito de guerra, que no os he dejado hacerlo", ha proseguido.

Después de hacer el saludo, con guiño a Los Lobos incluido, Bonet ha replicado: "Ha valido la pena la espera".