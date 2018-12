'Mi casa es la tuya': El tremendo vacile de El Langui a Bertín Osborne

Hay gente para todo (Diego 'El Cigala' se rompe al hablar del fallecimiento de su mujer).

El Langui sufre una parálisis cerebral por falta de oxígeno en el parto, algo que no le ha impedido desarrollar su carrera profesional en la música ni disfrutar de un gran sentido del humor.

Una muestra de ello la dio este viernes en Mi casa es la tuya (Telecinco), donde acudió con Dani Martínez para acompañar a su amigo Diego El Cigala.

El rapero confesó que cuando se aburría, se dedicaba a mentir. "Es inevitable", admitió y aprovechó una pregunta de Bertín Osborne, el presentador, para demostrar sus dotes inventivas.

"Lo tuyo fue al nacer, ¿no? Como siempre", se interesó el presentador.

"No, lo mío fue porque mi padre me llevó un día a un bar...", empezó a relatar El Langui muy serio mientras los otros dos se partían de risa.

"En ese bar, la gente era muy guarra y yo iba descalzo ese día porque había una piscina fuera. Y fui corriendo y pisé un güito [hueso] de aceituna y al caer me golpeé con otro güito de aceituna en la tibia. No sé lo que me hizo pero lo sentí. Estaba en el suelo, me retorcí y sentí un escalofrío por el cuerpo. Me llevaron al hospital y dijeron que me había quedado así".