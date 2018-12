Le llueven las críticas al Koala por esta bochornosa actuación en 'Viva la vida'

Desde luego, no ha sido una buena tarde para la música. Gran Hermano VIP ha terminado y los concursantes van volviendo poco a poco a sus vidas. El Koala, uno de los tres finalistas, ha estado este sábado en Viva la vida (Telecinco) para contar qué tal le va la vida tras tras su paso por el reality y ha aprovechado para presentar su nuevo single, un tema que ha compuesto estando en la casa de Guadalix, según recoge Mayra González en huffingtonpost.

"Hemos sacado un temita muy guapo que se llama, para que todo el mundo lo sepa, Sin fumar. Que todo el mundo se quite de fumar, por favor", anunció antes de dirigirse al escenario.

Pero la presentación no fue todo lo bien que él hubiese querido. A pesar de que empezó muy bien, animando al público a venirse arriba levantando los brazos y gritando "¡venga arriba, vamos!", enseguida cometió el primer error que delató la actuación en playback.

La música había empezado a sonar incluida su voz, pero él no movió los labios. Continuó enfrente del micrófono, con la boca cerrada y levantando el puño con cara de circunstancia mientras la canción avanzaba sin él. No estaba muy claro si se le había olvidado la letra o no escuchaba correctamente las notas. En la segunda estrofa, ya empezó a seguir la letra, pero a destiempo y completamente desacompasado.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el uso de la guitarra. Al principio parecía que tocaba, pero llegados a un punto de la canción, Koala soltó las cuerdas y el mástil y solo se dedicó a bailar con la guitarra sin que ello se notase en la música.

El Koala terminó de rizar el rizo al acercarse al público, micrófono en mano, para que le ayudasen a corear el estribillo: "Sin fumaaaar, sin fumaaaar". Los presentes lo intentaron, pero sin que se notase en el audio.

Cuando terminó la actuación, Emma García, la presentadora le dio las gracias y le despidió: "Has venido muy espabilado y muy bien".

A los pocos minutos, la actuación del Koala ya era de lo más comentado del programa en Twitter y no para aplaudirle precisamente. La mayoría de los usuarios se quejó de lo que viene siendo habitual en estos programas: "Ya que cantas en playback, al menos hazlo bien".