El simplón de Rafa Mora se echa a todo el mundo encima por este comentario a Miriam Saavedra

No cabe duda que pensar no es el fuerte de Rafa Mora, ni calcular las consecuencias de su palabras. Miriam Saavedra, la ganadora de Gran Hermano VIP, acudió este sábado al Deluxe (Telecinco) para zanjar todas las polémicas surgidas en la casa de Guadalix y se enfrentó a los colaboradores que más críticos habían sido con ella durante los tres meses que duró el concurso. Y de todos ellos, el que salió peor parado fue sin duda Rafa Mora, según recoge Mayra González en huffingtonpost.

El colaborador y la invitada se pasaron toda la entrevista enzarzándose en distintas discusiones, más o menos elevadas de tono. Rafa Mora acusaba a Miriam Saavedra de haber insultado a todos sus compañeros de la casa, de echar la culpa siempre a los demás y de no asumir ninguna responsabilidad. Puedes verlo aquí

La entrevistada respondió que lo único que había hecho en el concurso fue defenderse porque los otros participantes siguieron con ella una estrategia de acoso y derribo y que sus descalificativos no eran tan graves como los que le dirigieron a ella.

"Bueno, llamabas zanahoria, vegetal, plátano...", acusó despectivamente Rafa Mora. Los demás dieron la razón a su compañero y echaron en cara a Miriam que cuando decía todo aquello, lo hacía con mucha maldad.

Pero Miriam insistió en que lo que ella decía no era comparable: "He tenido que soportar cosas horrorosas por llamar zanahoria, porque yo no suelto barbaridades por mi boca".

Más tarde, mientras otros colaboradores preguntaban a la invitada, Rafa Mora empezó a pincharla y se produjo un diálogo entre ellos que parecía sacado de un patio de colegio infantil:

-"Venga, zanahoria", espetó Rafa Mora. -"Platanazo", respondió Miriam Saavedra. -"Platanazo el que tengo aquí", escupió el colaborador.

María Patiño le reprendió y él se defendió: "¡Ah! Qué ahora soy yo machista? Porque ya lo estoy escuchando".

Y efectivamente, su respuesta a Miriam, bastante salida de tono en un programa de televisión, no pasó desapercibida en redes, donde la ganadora de GH VIP cuenta con gran apoyo. Muchos usuarios empezaron a pedir en Twitter que se expulsase al colaborador del plató por la ofensa, pero algunos fueron más allá y reclamaron que Telecinco lo echase directamente del programa por su comportamiento machista.