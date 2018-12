El espeluznante golpe a Monedero para despedir su penoso año en el que se metió al rap: "No eres creíble"

El cierre de 2018 en su último día de 31 de diciembre debería ser un momento de calma, de recapitulación de lo que fue el año y de celebración, pero en Telecinco se empeñaron en clavar a Juan Carlos Monedero a primera hora. Y eso le amarga la Nochevieja hasta al más paciente. El desafinado dueto de Zapatero y Monedero cantando sin vergüenza las bondades del chavismo

Menos mal que en el último 'El Programa de Ana Rosa' de 2018 (el último sin la propia Ana Rosa y con Ana Terradillos moderando de aquella manera), apareció por la mesa María Claver para frenar las estupideces del podemita y ahora rapero, Monedero. El asqueroso gesto del cobarde Monedero contra María Claver llamándola "caradura":

Voy a decir algo después de este vídeo promocional de Juan Carlos Monedero de 30 minutos que es mortal. Cuando tú describes a la derecha española me parto, porque que sea Monedero el que busque a lo referentes de la derecha es una cosa que me pensaría que es una inocentada. Decir tú quién es la derecha decente o indecente... Es tronchante. ¡Preocúpate tú de decir cuál es la izquierda decente o la indecente, que todavía no lo has encontrado o no lo quieres decir!

¡No eres creíble! Tú eres un socialista real, y lo de la oposición política lo lleváis mal.