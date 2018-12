Se queda en ‘shok’ al ver el físico de su cita de ‘First Dates’

En First Dates puede pasar casi cualquier cosa. El programa sigue cosechando grandes audiencias y nuevos seguidores semana tras semana con una fórmula que, aunque no lo es, parece muy sencilla: un presentador top que da mucho juego con los pretendientes que acuden al dating show de Cuatro en busca del amor; unos camareros con una química espectacular, y unos guionistas que siguen con el listón muy alto después de más de casi dos años en antena, según sq. Uno de los puntos fuertes del programa reside en que, si estás zapeando por esos mundos de Dios y lo pones unos segundos, te engancha hasta conocer si Paqui le da una segunda cita a Manolo o lo manda a coger setas.

Sin duda, lo mejor del programa de Cuatro es cuando vemos el nacimiento de una nueva pareja. Ay, el amor, qué bonito es. Josemi, un navarro de 19 años, se encontró de frente con Cupido (el de verdad, no con Carlos Sobera, que también estaba) cuando vio el precioso rostro de Nuria, una muchacha cántabra de 18 años. La belleza de la joven impresionó al bueno de Josemi, que se quedó casi sin palabras: "Cuando he visto a Nuria he visto que era una chica guapa, muy mona a primera vista, y me he puesto muy nervioso", los amores de juventud tienen este efecto, que te dejan mudo. Luego va pasando el tiempo, conoces a alguien, y no dejas de hablar de tu millón de problemas.

Por su parte, Nuria le confesaba al presentador del dating show que le apetecía algo serio "Me apetece un churri porque estoy cansada de los rollitos y quiero centrar la cabeza" y que quería ser madre pronto, y de familia numerosa: "Quiero tener una familia, hijos, tres... quiero ser mamá tan joven porque tengo miedo de cumplir los 32 y no poderme quedar embarazada", a esto se le llama tener las ideas claras con 18 años.

Pero vayamos a lo importante, ¿le entró Josemi por los ojos o no? Pues para felicidad del joven... ¡Sí! Núria opinaba que: "Está muy bueno el niño, hombre", y tendrán una segunda cita. Viva el amor y las familias numerosas.