Se queda hipnotizado con las tetas de su cita en First Dates: “¿No llevas sujetador?”

En First Dates puede pasar casi cualquier cosa. La conexión entre Samantha y Jesús de dio desde el primer momento en el que sus miradas se cruzaron en el restaurante. Sin embargo, este sevillano de 26 años no pudo pasar por alto el escotazo de la malagueña, según sq.

"No, tío. No llevo, la verdad. Y por eso tengo un problema. La camiseta es así de otra forma, pero como se me veían las pocas tetas que tengo pues..."