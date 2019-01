Así fue la polémica imitación de Alfred y Amaia en 'Tu cara me suena'

Hay que admitir que son muy imitables. Antena 3 ha decidido emitir su particular 'concierto de año nuevo' con uno de sus formatos de más éxito: 'Tu cara me suena'. En este programa especial, ha tenido especial repercusión en redes sociales la imitación de José Corbacho y Silvia Abril de Alfred y Amaia en Tu canción, el tema con el que representaron a España en Eurovisión el pasado año, según cope.

'Tu cara me suena' se basa en que famosos imiten a cantantes. Después de siete ediciones ha conseguido no solo asentarse entre la audiencia, sino conseguir números televisivos muy logrados y de calidad, más allá del parecido físico con el artista a copiar. Pero en esta ocasión, la actuación de Abril y Corbacho se ha quedado en caricatura, lo cual ha gustado a unos... pero no tanto a otros.

Ambos, humoristas de profesión, han llevado la actuación más por la comicidad que por la fidelidad al videoclip, pieza a imitar. Tropiezos, risas y desafinaciones han plagado una interpretación alabada y criticada casi a partes iguales en Twitter: