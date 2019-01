Inda salta contra Maestre harto de su machismo redomado contra Pilar Gómez: "Eres despectivo, machistoide, la tratas como si fuera tonta, ¡ya está bien!"

Primera tertulia de 2019 y arranca exactamente como había acabado 2018: en Telecinco el 'falso obrero' Antonio Maestre, ultra de izquierda cuando le conviene a pesar de ejemplificar en su persona el capitalismo, montando pollo en 'El Programa de Ana Rosa'. Rabia e indignación contra Antonio Maestre por afirmar impunemente que los votantes de VOX "son cómplices" de asesinatos como el de Laura Luelmo.



Suerte que enfrente se encontró con duros contertulios como Eduardo Inda y Pilar Gómez, que no rebajaron la guardia ni un ápice contra las insolentes acusaciones de Maestre, que además a este nuevo año le suma una dosis gigante de machista redomado, especialmente contra su compañera de mesa y periodista de La Razón.

El tema en cuestión es lo de menos, porque fueron varias acometidas las que elevaron el tono en Telecinco en un debate que se le escapó por completo al pésimo moderador Joaquín Prat, que permitió de continuo las bobadas del ultra de la mesa. La chorrada más grande y vacía sobre el discurso del Rey no podría firmarla otro que el 'falso obrero' Antonio Maestre:

Antonio Maestre : En la Eurocopa de Polonia... Si no sabes cuándo es, es tu problema. Miras la hemeroteca y haces los deberes, como hago yo.

Antonio Maestre : ¡Pilar, yo no sigo tus instrucciones! Rajoy hizo un viaje personal con el Falcon en la Eurocopa de Polonia...!

Maravillosos dejes de superioridad moral como hombre futbolero de Maestre, que explicarían poco después:

Antonio Maestre: Mira, Pilar, yo entiendo que si hay cosas que desconoces te extrañe cuando las ves. Yo te voy a explicar lo de la extrema derecha en España...

Inda: ¿Pero por qué eres tan machista con Pilar? ¡Es que la tratas como si fuera...! Me parece... ¡La tratas de una forma despectiva y machistoide!

Antonio Maestre: Yo se lo explico, mira...

Pilar Gómez: Es que parece que yo no sé hablar y me quedo aquí calladitas.

Inda: La tratas como si fuera tonta y despectivamente, ¡y ya está bien!

Pilar Gómez: ¿Me dejas que yo te haga una pregunta ya hora tú me aleccionas y me explicas too lo que desconozco?

Antonio Maestre: ¡Es que parece que todo lo que digo no lo sabías!

Inda: ¡Pilar, no hables que eres mujer y consecuentemente eres tonta para Maestre! ¡Las mujeres no podéis hablar porque sois tontas para Maestre!

Antonio Maestre: Ya te lo he explicado para que te des cuenta, otra cosa es que no te enteres...

Pilar Gómez: Si me gustaría que la colilla última te la ahorraras.

Inda: ¡Que eres mujer! ¡Y para Maestre las mujeres sois tontas! [...] Yo no seré como el macho alfa Maestre.