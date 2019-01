Roures cobra al peso en Canal SUR: a la filial andaluza de Mediapro le llueven millones por un programa para adelgazar

'La Báscula' es un programa de Canal SUR sobre hábitos de vida saludable. Su formato es un concurso que enfrenta a grupos de personas que quieren llevar una vida más armónica y dejar atrás los kilos de más.

Lo más saludable son los más de 3 millones de euros que lleva facturados Mediasur, la filial andaluza de Mediapro, solo entre 2016 y 2018 según los datos a los que ha tenido acceso Periodista Digital.

El espacio, que presenta Enrique Sánchez y lleva más de siete temporadas en antena, cuenta con los asesores Paloma Gil, Javier García, Alejandra Castañeda y Daniel Arazola.

Sánchez, mediático chef dueño del restaurante 'Tragaldabas', ha dirigido otros espacios en Canal SUR como 'Comételo'. En 2015 fue a su pesar protagonista de las desastrosas campanadas de la cadena andaluza en la que justo antes de comenzar los cuartos se fueron a publicidad.

ESCÁNDALO PUBLICITARIO

El cocinero es también la imagen de los centros de adelgazamiento 'La Báscula', lo cual generó todo un escándalo denunciado en julio de 2017 por FACUA respecto al hecho de que tres ex altos directivos de la cadena estában utilizando una marca propia de la RTVA como reclamo para otros negocios que nada tienen que ver con la televisión pública.--Populismo de cortijo en Canal SUR: las sevillanas de María del Monte le cuestan a los andaluces más de 8 millones de euros--

Tanto el presentador como varios de los asesores que participan en el reality eran a la vez también colaboradores y ganchos publicitarios de las clínicas La Báscula. Ellos se lo guisaben y ellos se lo comían, nunca mejor dicho.--Así 'trincan' las productoras amigas del PSOE en Canal SUR: cofradías y romerías a 383.000 euros al día--

'La Báscula' era un espacio propiedad de la productora Happy Ending TV. En 2013 se lo vendieron a Mediapro.

Happy Ending TV es propiedad de tres exdirectivos de la cadena pública Francisco Romacho, José Miguel Fernández Cuadrado y José Leopoldo Flores Caballero, sus administradores mancomunados, y propietaria del formato del concurso televisivo La Báscula.--Los gatillazos de audiencia con final feliz que hacen de oro a Toñi Moreno y a tres ex directivos de Canal SUR--

FACUA Andalucía denunció que la utilización de una marca propia de la televisión pública como reclamo para negocios del ámbito privado que nada tienen que ver con aquélla es una cuestión grave que requiere una explicación por parte del Gobierno autónómico. Y especialmente, si esos negocios pertenecen al ámbito de la sanidad privada, que la Junta de Andalucía, de la que depende el sistema sanitario público, y Canal Sur, como empresa de carácter autonómico, no deberían en ningún caso promocionar.

Romacho admitió a El Confidencial que hace año y medio decidieron convertir el reality en negocio no sólo con clínicas de adelgazamiento, sino con la puesta en marcha de un restaurante, el Tragaldabas, un establecimiento hostelero en pleno centro de Sevilla, al frente del cual está el televisivo chef Enrique Sánchez, presentador de La Báscula y de otros programas en Canal Sur como Cómetelo, que se emite de lunes a viernes a las 19.55 horas. "La cuenta de resultados está muy lejos de que nos lucremos con el negocio", dijo un portavoz de la productora.

"Vendimos el formato a Mediapro en 2013 y no facturamos a Canal Sur. No producimos el programa. Es ético y legal al 100%", destacó el exdirectivo de la televisión autonómica andaluza. El administrador de Happy Ending TV SL admitió que Canal Sur le envió a la productora un requerimiento notarial para dilucidar si existía algún problema legal con el uso de la marca La Báscula. "Defendimos nuestra posición y nadie nos puede decir que no podamos abrir una clínica con un producto registrado. Alguien podría entender que hay una confusión ética, pero no hay nada raro"