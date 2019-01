¿Sabes por qué Jesús Calleja rompe a llorar en pleno directo durante las campanadas de Telecinco?

Momento emotivo e inesperado. Jesús Calleja y Lara Álvarez fueron los encargados de presentar las campanadas de Mediaset, que se emitieron desde Sant Llorenç (Mallorca) para Telecinco y Cuatro para apoyar a esta localidad mallorquina tras las graves inundaciones de octubre, que provocaron la muerte a 13 personas, según huffingtonpost.

Fueron unas campanadas muy emotivas en las que Calleja no pudo reprimir la emoción cuando su compañera dio paso a un vídeo con dos mensajes grabados: el de Ganesh, hijo del aventurero, de Kike, su hermano, y de Julián y María Jesús, sus padres.

Calleja rompió a llorar al ver a su hermano y al escuchar las palabras de sus padres. A la vuelta del vídeo, apenas podía articular palabra. "No tenía ni idea de esto. ¿Y ahora qué hago yo? Si es que es directo esto, que no se puede cortar", bromeó mientras trataba de recuperarse de la emoción.

Pero le costó. "Daros las gracias, de verdad, ha sido, por parte de todo el equipo de Mediaset, de la gente, no sé, somos como una familia... Me he quedado sin voz ahora", dijo Calleja. Pincha aquí para ver el momento completo.