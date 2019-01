Sardá es el palmero número uno de Sánchez y Marhuenda le lanza a la cara las miserias de su divo con el independentismo

Dice Quim Torra que "2019 es el año de la libertad". Se creen sus propias mentiras los independentistas, pero así, con palabras y sin actos, es como les permite la tesitura seguir haciendo el mal y que ningún juez les pueda tocar. Máxime, cuando el Gobierno actual les permite toda la palabrería...

La gestión de Sánchez del conflicto independentista está siendo de circo auténtico, pero claro, nadie se puede olvidar de que si gobierna en España es gracias a sus votos. De modo que el Presidente hará lo que sea para seguir estirando el chicle de La Moncloa.

En el 'Al Rojo Vivo' de laSexta de este 2 de enero de 2019, Xavier Sardá, que ya no se esconde, comenzó su diatriba en pro de Sánchez, como fan número uno que es, asegurando que lo de hablar con Torra se le da muy bien y es lo mejor para España. Por suerte para todos en la misma mesa estaba Francisco Marhuenda para lanzarle a la cara las miserias de su divo Sánchez con el independentismo:

Sardá: En un país serio los señores Casado, Rivera y Sánchez deberían hablar entre ellos... Y sé que no te gusta esto, Marhuenda. ¡Y dos de esos van vociferando que quieren el 155!

Marhuenda: El nuevo gobierno que salga de las urnas lo que tiene que hacer es defenderse, porque no puede ser que un presidente de comunicad autónoma haga las barbaridades que hace Torra. Todo pasa por hacer leyes donde se establezca que la legalidad no puede ser vulnerada cuando les dé la gana. No puede ser el cachondeo de los lazos amarillos en edificios públicos, eso hay que acotarlo, y hay que obligar a que esté la bandera española con la catalana en los edificios públicos.

Sardá: ¡La derecha no tiene sentido ni responsabilidad de Estado! ¡La derecha no hace lo que Sánchez hizo con Rajoy!

Marhuenda: Lo que está haciendo Sánchez es una vergüenza: permitir que el líder de Podemos vaya a la cárcel a negociar los presupuestos.

Sardá: ¡El 155! ¡Nada de hablar! ¡No queréis que se hable!

Marhuenda: ¡Es agotador!