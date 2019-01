Tertsch llama "vulgar manipuladora" a Mamen Mendizábal por su polémica y controvertida 'entrevista' a una diputada del PP

Mamen Mendizábal, presentadora de laSexta, cerró 2018 con una polémica entrevista donde Isabel Díaz Ayuso (PP) se vino arriba y desmontó lo que este periódico tituló como "la demagogia feminista de mercadillo" de la conductora de 'Más vale tarde'.--Mamen Mendizábal hace demagogia feminista de mercadillo y una diputada del PP la deja a precio de saldo--

Mendizábal reaccionó mal al titular de Periodista Digital y así lo escenificó en su Twitter, y ya que estaba y le sobraban caracteres en su tuit, también metió en la picota al columnista de ABC Hermann Tertsch, habitualmente crítico con los contenidos de laSexta.--'LaSexta Tv': Isabel Díaz Ayuso (PP) deja planchada a la progre Mamen Mendizábal--

Qué maravilla compañeros de @periodistadigit diciendo que hago “Demagogia feminista de mercadillo” y el que faltaba @hermanntertsch. Ahora sí me he coronado!!! 😂😂😂 https://t.co/ehhAsjYKRi — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) 28 de diciembre de 2018

Las reacciones a favor y en contra de Mendizábal se han sucedido durante estos días, como ha podido comprobar PD en las menciones que llegaban a su cuenta de Twitter.

Y es que la queja de la presentadora era demoledora y no tenía pinta que fuera a dejar indiferente a los tuiteros.

Pero el que faltaba por decir la última palabra era Tertsch y vaya que sí lo ha hecho. El de ABC le ha dicho a Mendizábal que hizo "el ridículo" ante Díaz Ayuso y ha criticado que la entrevistara con "mala fe".

El camino correcto es hacer el ridículo y quedar en evidencia como vulgar manipuladora como pasó a @mmendizabal1 ante la verdad y la elocuencia de quien entrevistaba con mala fe.

Es que hay muchos nervios porque cada vez más españoles hacen frente al matonismo del periodismo rojo — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 2 de enero de 2019

Y es que el choque entre ambas mujeres llegó a la hora de hablar de VOX, cuyo apoyo ha recibido el PP para arrebatar la Junta de Andalucía a los socialistas.

Díaz Ayuso paró el alegato de Mendizábal por el cual los de Santi Abascal representan un peligro para los derechos de las mujeres porque quieren derogar lo que consideran algunas leyes ideológicas como la de violencia de género:

Soy mujer y desde luego la violencia de género me importa. Si VOX quiere ampliar las leyes de género porque también toca a los hombres y a los menores me parece legítimo.

Soy tan mujer como quién me pregunta y los derechos no están en duda. Me canso de ese discurso de la izquierda de si eres mujer nos importas más, a ver si entre esos 400.000 votos que tiene VOX en Andalucía no va a haber mujeres.

No se puede ser solo de izquierdas y proteger a la mujer, porque la mujer nos importa a todos por igual.