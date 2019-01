El precioso 'zasca' de Sánchez Dragó a Elisa Beni a cuenta de la última horterada del cobarde Puigdemont

¿Cómo se le puede ocurrir al olvidado presidente de honor de la ficticia República catalana intentar salir en la tele? Pues haciendo alguna bobada: así que para el nuevo año 2019 en el que seguirá fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, se ha grabado un vídeo tocando el piano para felicitar el nuevo año a sus excompañeros encarcelados. La 'cristiana' Elisa Beni no descansa ni en Nochebuena y así le arruinan la cena: "¡Relájate! ¡Fanática!"

Seguro que a Junqueras y compañía les encanta la idea de seguir un año más en la cárcel, y los que les quedan, agasajados por las notas musicales del que se fugó y les puso aún más complicada su salida en libertad provisional.

Este hecho fue comentado en 'Espejo Público' de Antena3 este 2 de enero de 2019, y como Elisa Beni poco menos que vive en ese plató, allí estaba para aplaudir al President. Por suerte, enfrente tenía a Fernando Sánchez Dragó, que en un par de frases le metió un zasca formidable. Atresmedia sabe lo que le funciona y vuelve a permitir que Seguí humille por enésima vez a Beni: "¿Independiente tú? ¿Acaso no votas a Podemos?":

Elisa Beni: A mí esto no me parece ninguna provocación, me da envidia... Tampoco creo que estas personas tuvieran que estar en prisión preventiva. Es incierto que ahora mismo puedan darse a la fuga o destruir pruebas. Es injusto que estén en prisión.

Sánchez Dragó: Pero aquí lo que se está discutiendo no es eso, sino si es oportuna o no la manera de Puigdemont de solicitar lo que está solicitando tocando el piano. ¡Me parece una patochada!

Elisa Beni: Pero a Puigdemont, desde algunas posturas, se le critica haga lo que haga...

Sánchez Dragó: ¿Es que alguna vez ha hecho algo que no sea criticable?

Elisa Beni: ¿Eh? Pues supongo que como todo el mundo.

Sánchez Dragó: Pues yo no lo conozco. No recuerdo nada que no merezca ser criticable por parte de Puigdemont.