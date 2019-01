Así de sobrada responde Cristina Pedroche a las críticas a su bikini en las Campanadas

Tras hacer el ridículo con uno de los "trajes" más absurdos de la historia (un bikini con flores pegadas), ahora se pone a la defensiva intentando justificar el bochorno (Cristina Pedroche se enreda en un ridículo discurso 'feminista y ecologista' para justificar su adefesio de vestido).

Como era de esperar, una vez más se ha vuelto a repetir el mismo patrón de los últimos años.

Y es que Cristina Pedroche volvió a sorprender con su elección de vestido para las Campanadas. Un atuendo que generó miles de comentarios en las redes sociales y, como siempre, mucho de negativos hacia la decisión de la vallecana.

Pues bien, Pedroche ha aprovechado su participación en Zapeando para responder a todas esas críticas un año más.

Unas críticas que se ha tomado igual de bien que siempre y se ha mostrado igual de contenta que como la pudimos ver durante Nochevieja cuando mostró su esperado look. De nuevo ha conseguido no dejar indiferente a los espectadores...

"Ya sabía que se iba a liar la que se ha liado. Es lo de siempre, no me sorprende".

Eso ha soltado en Zapeando la protagonista de las Campanadas.

Y es que Cristina Pedroche ya está acostumbrada a aguantar el chaparrón de críticas cada vez que sorprende con sus arriesgados vestidos.

"Hada del bosque", así bautizó la madrileña su look que muchos han tachado de bikini más que vestido.

No obstante, la colaboradora de Zapeando ha sido muy clara:

"Sigo igual de contenta hoy que el día 1 cuando me fui a la cama". "Estaba muy nerviosa porqué detrás del vestido y del programa hay muchísima gente con mucho talento que consigue que se brille como se brilla. Quería que todo saliera bien" ha añadido explicando cómo se sintió en el momento de sacarse la capa de cubría su atuendo.

Sin duda, Antena 3 está de enhorabuena ya que como ha afirmado Frank Blanco, presentador de Zapeando, el programa siguió creciendo de audiencia y consiguió el récord de la televisión privada en esa velada, según recoge La Vanguardia.

También se ha mostrado muy contenta Pedroche con ese hecho:

"Es maravilloso que la audiencia siga creciendo. Lo importante es la calidad de gente que nos ve y eso es lo que me llevo. También el cariño que recibo por las calles. Con eso me quedo, no con los cuatro comentarios feo".