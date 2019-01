Cristina Pedroche acude con una sonrisa a 'Espejo Público' para hablar de su vestido y se va mosqueadísima: "No he venido a que me echéis a los leones, si lo sé, me quedo en casa"

Atresmedia se ha metido un tiro en el pie. Antena3 decidió este 3 de enero de 2019 invitar a Cristina Pedroche en lo que parecía una estrategia para rehabilitar su figura mediática después de la polémica provocada por su vestido-bikini de las campanadas...y la cosa no les pudo salir peor.--Cristina Pedroche se enreda en un ridículo discurso 'feminista y ecologista' para justificar su adefesio de vestido--

Pedroche, que pensaba que sería recibida en alfombra de seda y en loor de multitudes, no disimuló su evidente fastidio ante las preguntas de algunos colaboradores, que demostraron que incluso en una maquinaria como la de Atresmedia todavía hay quien va por libre y optaron por no bailarle el agua a la que se cree ya una musa de una cadena.

Y lo mejor que tiene Pedroche es que no disimula. Otro hubiera aguantado con cara de circunstancias el chorreo mientras durara el directo y hubiera esperado a la publicidad para cantarle las 40 al responsable de lo que ella podría entender como una encerrona.

Pero no, ella no es así. Su cara de mosqueo era evidente y sus declaraciones lo fueron aún más: "yo he venido aquí porque es un programa de mi casa, de mi cadena, no para que me echéis a los leones", le replicó al colaborador Antonio Naranjo cuando éste quiso saber su opinión sobre la supresión de algunos empleos considerados cosificación de la mujer, como las azafatas de F-1 o las pruebas ciclistas.

Cuando el balón cayó en los pies de María Jamardo, la cosa no mejoró mucho más. La de 'OKDiario' pasó por alto su vestido y quiso centrarse en su mensaje, y Pedroche acabó por estallar antes incluso de que Jamardo finalizara su reflexión: "El año que viene que venga Chicote, ¿vale? Me parecen muy simplistas esas preguntas", argulló sin ninguna gana de disimular su rebote.

Antonio Naranjo: Yo creo que estabas estupenda incluso con capa. No he entendido algunas críticas. Quería saber tu opinión sobre la supresión de puestos de trabajo como azafatas de fórmula uno y del motociclismo Pedroche: Yo estoy para hablar de mí y para meterme en más polémicas, si vengo aquí es porque es mi casa y me arropeis, no para que me lancéis más a los leones, si no me quedo en mi casa. Antonio Naranjo: Si yo estoy de acuerdo... Pedroche: Ellas pueden decidir, al igual que yo decido. Si ellas deciden ponerse un determinado vestido, yo eso lo apoyo. Cuca Sales: ¿y tú el vestido lo decides? Pedroche: ¿Cómo? (alucina con la pregunta) Por supuesto que lo decido yo. Decido todo yo porque necesito que esté todo perfecto. Yo vengo para hablar de mis campanadas y de lo bien que salió todo. María Jamardo: Los datos de audiencia están ahí y ha sido un triunfo de las campanadas de esta casa. Tú has lanzado un mensaje, yo no me quedaría en el vestido, que por cierto no me ha gustado nada. Es mi opinión. Pedroche (flipando): Pero es que yo no os estoy preguntando vuestra opinión. El año que viene que venga Chicote, ¿vale? (risas nerviosas de 'por favor, que alguien pare esto ya'). María Jamardo: Que venga en bañador si quiere. Yo lo que quiero preguntarte es si cuando lanzas ese mensaje para reivindicar un feminismo que es reducir un debate a que solo se te vea como un modelito, ¿no te parece simplista? Pedroche: A mí lo que me parece simplista es este tipo de preguntas porque creo que el mensaje que tiene que quedar es lo que dije, lo haga con ese vestido o lo haga así vestida.

"No es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta, yo soy feliz con mi cuerpo y con mi vida", finalizó la de 'Zapeando'. Lo dicho. Inenarrable, pero lo hemos intentado.