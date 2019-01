Inda pone en sobreaviso al hooligan de izquierdas, amedrentado en la tele: "¡Si me encuentro contigo por la calle, no me lo dices dos veces!"

La formación política VOX y el tertuliano exaltado Antonio Maestre tienen montada una guerra tremebunda que no se sabe cómo puede terminar. Por lo pronto, el espectáculo va subiendo decibelios. Este 4 de enero de 2019 en 'El Programa de Ana Rosa' se dio un momento de lo más brutal entre el secretario general de dicho partido, Javier Ortega Smith, y el tertuliano 'insultador'... Ortega Smith destroza al fanático Antonio Maestre: "Yo a un presunto delincuente como usted solo le respondo en sede judicial".



Pero por si fuera poco estaba sentado en la misma mesa Eduardo Inda, que no rebajó ni un ápice el nivel de defensa propia frente a los furibundos ataques del radical Maestre. Eso sí, Inda le dejó con cara de lelo con unas formas lapidarias:

Inda : Antonio, la diferencia entre tú y yo es que eres un machista, vas de macho alfa, eres un poco Pablo Iglesias. Tú me acusas a mí de ser cómplice del asesinato de Laura Luelmo y también me querello. Eso, en el mejor de los casos, porque si nos vemos por la calle a lo mejor te pregunto que qué has dicho de mí. Acusar a una persona o a un grupo de esto es una barbaridad, una aberración, es fascismo lo que tú haces. ¡Fascismo puro y duro! Y los que se querellen contra ti hacen muy bien, yo haría lo mismo en el mejor de los casos.

Antonio Maestre, recogiendo cable:

Antonio Maestre : No sabes leer un tuit, yo no dije VOX, yo dije "los que defendéis a VOX".

Inda: Venga, hombre, Antonio. ¿Te piensas que los telespectadores son gilipollas? Mira, ¡nosotros nos somos gilipollas pero tú eres un machista! Yo le digo a Javier Ortega que le doy toda la razón, y también me habría querellado.

Antonio Maestre: No me cabe la menor duda de que estás de acuerdo con él.

Inda: Me querello inmediatamente, ¡y si me encuentro contigo por la calle no me lo repites dos veces!

Antonio Maestre: Es que yo al contrario que tú, no tengo escolta. Como vienes con escolta te pones así de chulito.

Inda: Lo que tú has hecho es ponerme en la diana, y la diferencia es que yo no tengo para pagarme un guardaespaldas, y voy con la cara así.