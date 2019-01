Ortega Smith destroza al fanático Antonio Maestre: "Yo a un presunto delincuente como usted solo le respondo en sede judicial"

La formación política VOX y el tertuliano exaltado Antonio Maestre tienen montada una guerra tremebunda que no se sabe cómo puede terminar. Por lo pronto, el espectáculo va subiendo decibelios.

Todo empezó con el periodista y 'falso obrero' insultando a la organización y a sus votantes con un tuit incendiario y lleno de odio y continuó con la formación conservadora anunciando una querella contra la persona de Antonio Maestre. Rabia e indignación contra Antonio Maestre por afirmar impunemente que los votantes de VOX "son cómplices" de asesinatos como el de Laura Luelmo.



Este 4 de enero de 2018 se cruzaron las caras en un muy crispado 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, para disgusto del presentador Joaquín Prat, el secretario general de VOX Javier Ortega Smith y el deleznable protagonista de esta historia, Antonio Maestre. El asunto pudo estallar por los aires, pero este representante de la formación política puso tierra de por medio metiéndole un palo descomunal al analista:

Antonio Maestre: Yo le quería hacer una pregunta: los chiringuitos que ustedes quieren desmontar en Andalucía son similares al que bebía y del que chupaba subvenciones su líder Abascal en la Comunidad de Madrid y por el que cobraba 90.000 euros al año sin ninguna función conocida.

Ortega Smith: Mire, yo a los presuntos delincuentes como usted les contesto cuando estoy en sede judicial. Ya nos veremos ante los tribunales y no le voy a aceptar que quien nos acuse nada menos que de complicidad en un asesinato me haga preguntas en una entrevista así que no pienso contestarle.