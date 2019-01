Este señor que no limpia su casa cabrea a su cita en ‘First Dates’: “Entonces… ¿qué quieres?”

Este es el programa donde puede pasar lo que sea. En First Dates últimamente no dejan de superarse: parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender, algo realmente importante tratándose de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales. Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno, según sq.

Pero lo que mucha gente se pregunta cuando ve el programa -especialmente cuando somos testigos de citas en las que se intenta arrejuntar a personas tan diferentes-, es qué criterio siguen para emparejar a sus participantes.

Porque First Dates a veces acierta y otras no... y una de esas ha ocurrido el jueves cuando ha juntado a dos ancianos en una de sus citas. Se trataba de Rosario, un jubilado de Ciudad Real, y Prudencia, también jubilada y de Madrid.

La pareja empezó con buen pie, ya que parece que los dos octogenarios no iban con grandes expectativas para su cita. "Yo de relaciones nada de nada. Ya se acabó. Ni tenemos edad, ni tenemos nada de nada, y no hay nada que rascar", dijo ella antes de la cena. Algo con lo que coincidió Rosario.

Pero al sentarse a cenar, la enérgica Prudencia chocó con su compañero en un detalle fundamental: y es que no tardó en descubrir que no solo no limpia su casa, sino que no tiene intención de hacerlo, ya que considera que las mujeres eso lo llevan mejor. De hecho, su intención no era otra que buscar una para ello.

Ni barrer, ni fregar ni nada... Así que Prudencia le soltó: "Entonces, ¿qué quieres? ¿Una mujer para servirte? No, hijo, no, eso ya se terminó".