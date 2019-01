Hilario Pino recurre a Vox para poner de machista redomado al abogado de 'La Manada' y se lleva un zasca de cuidado

Se nota que el curso político aún sigue hibernando tras el empacho de turrones, mazapanes, peladillas, uvas y de propina el roscón de Reyes. El 5 de enero de 2019 la tertulia de 'laSexta Noche' volvió, erre que erre, con Vox.

Tanta es la obsesión que tienen en el segundo canal de Atresmedia que hasta la entrevista al abogado de 'La Manada', Agustín Martínez, acabó con una pregunta sobre ese partido político. Lo que no se esperaba el sustituto de Iñaki López fue la respuesta que iba a escuchar de los labios del letrado.

Hilario Pino, el chico para todo en laSexta (menos para suplir a Antonio García Ferreras) preguntaba muy ufano a Martínez:

El abogado fue directo a la yugular del presentador:

Pues es exactamente lo que defendían el PP y Ciudadanos hace poco tiempo. Desde luego yo no estoy metido en política ni lo voy a estar jamás, lo puedo asegurar, pero las cosas que le he escuchado decir a la gente de Vox ahora es exactamente la misma que decía la gente de Ciudadanos y del PP no hace más de uno o de dos años. De lo que nos damos cuenta es que no se aplica una perspectiva de género, sino una perspectiva ideológica.