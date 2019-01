La ristra de 'azotes' de Ana Rosa al soporífero Juan Marín (Ciudadanos) por insistir en que no tiene nada que hablar con VOX

Nadie sabe lo que va a pasar en Andalucía a ciencia cierta, porque PP y Ciudadanos se reparten cargos antes de tener el apoyo de VOX para el investidura, mientras que los de Juan Marín no quieren ni que se nombre a la formación nueva en el Parlamento andaluz que sin embargo es clave para que se pueda dar este gobierno (La 'revolucionaria' estrategia mediática de VOX y la doble vara de medir de los medios de comunicación).

Los de Ciudadanos van a lo suyo, marginando y haciendo de menos a una formación que entienden que está muy a su derecha, pero llevan los ojos tapados ante la realidad (La Ley de Género andaluza, que se quiere cargar VOX, impulsa las 'chocho charlas' como herramienta de educación sexual).

El soporífero líder naranja en Andalucía pasó este 8 de enero de 2019 por 'El programa de Ana Rosa', y allí se llevó una ración de 'azotes' de la guerrera presentadora a su vuelta vacacional ( El PP promete a VOX que cambiará la polémica Ley de Género andaluza una vez sea presidente Juanma Moreno):

Marín: Estamos viendo cuál es la estructura del Gobierno que puede empezar a funcionar si Moreno Bonilla es investido presidente. Yo no tengo nada que negociar con VOX.

Ana Rosa: Hombre, Don Juan, algo tendrán que negociar con VOX porque son llave en el Parlamento andaluz, sino usted no va a ser vicepresidente ni Moreno Bonilla, presidente.

Marín: Eso lo decidirá VOX, lo que hace con sus votos. Si Moreno Bonilla se presenta a la investidura tendrá que buscar los votos. MI trabajo es el que estamos realizando,

Ana Rosa: Pues si VOX pone alguna condición y ustedes no mueven ni una coma, ¿podemos ir a elecciones en Andalucía otra vez, no?

Marín: Pues sí, podemos ir a elecciones otra vez.

Ana Rosa: ¿Ustedes están dispuestos a arriesgarse a unas elecciones y que vuelva a ganar el PSOE?

Marín: No, no estamos en eso, estamos por cambiar el Gobierno. Pero hay partidos que no entienden cuáles son las reglas del juego, no saben cómo funcionan las instituciones y tienen que saber cómo funcionan para saber, por ejemplo, cómo funciona una ley.

Ana Rosa: Perdóneme Don Juan, si VOX quiere que se vuelvan a repetir las elecciones y que vuelva a presidir la Junta Susana Díaz, ustedes y el PP lo pagarán en las urnas y serán responsables de no haber llegado a un acuerdo.

Marín: Mire, yo he llegado a un acuerdo...

Ana Rosa: Sí, pero es que son tres partidos, usted se empeña en que son ustedes y el PP pero sin VOX ustedes no gobiernan. ¡Sin VOX ustedes no gobiernan! La aritmética ha dado este resultado, y supongo que los andaluces están perplejos de que no sean capaces de llegar a un acuerdo.