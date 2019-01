Sale toda la podredumbre de GH DÚO: "Estás muerto en Telecinco"

Telecinco es un universo paralelo. GH VIP 6 cerró las puertas con un gran éxito. Cadena y productora ya están centradas en GH DÚO, pero la anterior edición del formato continúa activa gracias a la tormentosa relación de Suso y Aurah Ruíz ('GH VIP 6': El 'capo' Vasile condena a Suso poniendo en cuarentena su futuro en Telecinco).

Los exconcursantes se hicieron inseparables durante su estancia en el concurso (El capo Paolo Vasile cancela los informativos de Cuatro TV).

Ambos vieron en el otro un gran apoyo para sobrellevar esos meses de soledad. Sin familia, sin amigos, solo ellos. En pocos días la pareja conectó y se consolidó el amor (Escandalazo en la casa de Vasile con Ia Pantoja, Asraf, Omar y la Guardia Civil por medio).

A pesar de protagonizar dentro de la casa los momentos más subidos de tono, también protagonizaron los más vergonzosos debido a sus infinitas peleas, según recoge Christian Morales en diariogol.

Ahora parece que el comportamiento de Suso Álvarez dentro de la casa le podría pasar factura en un futuro próximo. Ya se lo avisó constantemente Jorge Javier Vázquez durante su estancia en el concurso. Su forma de concursar no era la correcta y su trato hacia Aurah tampoco. La actitud machista del exconcursante podría sacarle del mercado.

Según informaron varios medios, como Divinity, el joven estaría tocado y hundido debido a un negro futuro laboral. No le llueven las ofertas, todo lo contrario que a su ya expareja, Aurah Ruíz. La canaria participará en los debates de GH DÚO. De Álvarez, ni rastro.

Actualmente el catalán asiste a terapia psicológica, tal y como informó Luis Rollán, para superar las críticas recibidas tras su paso por el programa. Mientras tanto también le persigue la sombra de Aurah.

Una vez fuera de la casa la pareja no se volvió a ver. De hecho, estas fiestas navideñas las pasaron con sus respectivas familias. Él en Barcelona y ella en Canarias. Aunque no paran de lanzarse indirectas, el catalán habría olvidado definitivamente a la exmujer de Jesé Rodríguez. El joven mantiene una relación con Shaiu Herreras, tal y como se contó en Socialité. Suso conoció a la joven argentina antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra y habría retomado el contacto con ella un día después de terminar el concurso.

Todo es falso según el protagonista de esta historia. Suso desmintió la supuesta relación a través de su cuenta oficial de Instagram. "A ver chicos, me han dicho que no entrara en este tema pero bueno ya es que me cansa. Parece ser que han dicho por la televisión que si he estado con una chica. Os juro por mi padre bajo tierra, tío, que dono todo el dinero que he ganado en GH VIP 6 si ese teléfono es cierto y esa conversación es verdad. Llevo desde que salí del reality solo con mi familia y mis amigos. No se me ha acercado ninguna chica. A lo mejor alguna me ha pedido dos besos y una foto y ya está. Nada es real.", explicaba en la publicación. Antes de poner punto y final no dudó en lanzarle otro dardo envenenado a la canaria: "Y lo hago por aquí gratis y para vosotros porque yo todo lo que hago es de verdad".

Aurah Ruíz no terminó bien el año. Algunas fuentes apuntan a que estaba decepcionada, hundida y destrozada. No paraba de llorar, pero con la entrada del nuevo año ha tomado la decisión de hacer de tripas corazón. La extronista está muy arrepentida de haber iniciado una relación con Suso. Según ella es el peor error de su vida.

La periodista Isabel Rábago, sin embargo, tiene claro que ellos no iban a durar fuera del concurso. Era una relación de conveniencia. No influyeron terceras personas. Al parecer, tal y como se pudo ver en los debates de GH VIP 6, la canaria y la madre del catalán no mantenían muy buena relación.