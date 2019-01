Espinosa de los Monteros (VOX): "Por titulares como los de La Razón es la prensa la que está perdiendo mucha credibilidad"

El dirigente de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, fue sometido a un interrogatorio por parte de Antonio Jiménez en ‘El Cascabel' de Trece sobre la negociación para formar un Gobierno en Andalucía.

Jiménez apeló a su condición de andaluz para exigir a PP, C´s y VOX que se pongan de acuerdo para iniciar el cambio de una vez y evitar la repetición de elecciones.

El dirigente de VOX justificó la posición de su partido no quería un cambio de políticos, sino de políticas, pese a lo cual se mostró en un tono positivista y dialogante, evitando descalificar tanto al PP como a C´s, aunque se permitió considerar ‘poco democrático' que C´s no quiera hablar con ellos.

Espinosa de los Monteros - Ciudadanos no quiere que se les vea con nosotros, ellos están más contentos hablando con otros partidos.

Antonio Jiménez - Dice que usted algunas propuestas son sensatas. No. Son sensatas y hasta asumibles. Estoy convencido de que algunas no van a tener ningún problema en ponerse de acuerdo si no lo están ya, porque forman parta del programa tanto del PP como de ustedes. E incluso serían asumibles por Ciudadanos. Otras son más cuestionables y otras imposibles porque se escapan de las competencias. ¿Estas exigencias son una condición sinecuanom para investir al Sr. Moreno Bonilla? Si no apoyan estos 19 puntos no hay investidura.



Espinosa de los Monteros - Lo que es una condición sine qua non es sentarse a negociar. Es que los que hemos estado en el mundo real e intentamos negociar. Sabemos que hay unas expectativas mínimas y máximas. Pero lo primero que hace falta para llegar a un acuerdo es sentarse a hablar. Se puede a hablar, se puede negociar. Son muy razonables. Yo no creo que haya muchos andaluces que tengan problema en proteger la tauromaquia, proteger las costumbres rurales, proteger el medio ambiente, proteger el mundo de la caza, apoyar a las familias, y girar las políticas de la ideología de género. Y proteger más a las familias y a las madres. (...) Hemos estado con 36 años de progres. Y para eso nos han llamado, no para hacer política de progres. Nosotros no queremos marcar la agenda, no hemos ganado las elecciones, no estamos en posición de exigir (...). Sólo queremos negociar, somos gente normal.

Antonio Jiménez - Es decir, que no hace falta que apoyen todas las propuestas para que ustedes respalden la investidura basta con que negocien aprueben algunas, ya sean cinco o seis (...)

Espinosa de los Monteros - No voy a poner un número. Pedimos respeto para los 400.000 andaluces que nos han votado. (...) No es el plato de lentejas en el que si tú pides que o todo o nada. Esas expresiones que hemos oído de Ciudadanos tan poco democrática de ‘el trágala', del ‘aquí no se cambia ni una coma', de "esto es así o lo tomas o lo dejas". Eso no funciona en política, ni en la vida. Hay que ser flexible y negociar. Salvo lo que Ciudadanos se pretenda, o igual está negociando por detrás por el PSOE. (...) Ciudadanos está dispuesto a reunirse con todo el mundo. Le he visto en fotos con Puigdemont, con Pablo Iglesias, con todo el mundo de Podemos, con cualquiera menos con Vox. Ese es mal comienzo. (...) No son cambio de políticos, es cambio de políticas.

Antonio Jiménez - ¿Exigirían la foto con Ciudadanos?

Espinosa de Monteros - Pedimos un mínimo de respeto a nuestros votantes. (...) No toleraremos más faltas de respeto. Llevan un mes faltándoslo. (...) Vox no va a ser un obstáculo, pero tampoco una alfombra pisoteada.

CONTRA LA RAZÓN

El periódico La Razón, que en su portada este miércoles acusa a Vox de ‘boicotear' el cambio, también recibió un ‘zasca'.

Antonio Jiménez - Le leo el titular de La Razón: "Vox boicotea el cambio con un órdago de máximos al PP". "Los de Abascal exigen expulsar a 52.000 inmigrantes y eliminar las leyes de género" ¿Qué me dice sobre esto?

Espinosa de los Monteros - Por titulares como esos es la prensa la que está perdiendo mucha credibilidad. Afortunadamente ya tenemos capacidad de llegar a la gente (...). Esos titulares de ‘boicotea', ‘impide', eso son valoraciones absolutamente subjetiva. En este caso al servicio de los intereses de un partido concreto. Que es completamente absurdo. (...) Creo que algunos quieren que se repita para sacar el dedo acusatorio contra Vox.

Fátima Iglesias - Ha sentado mal que publicaran las 19 medidas en las redes sociales justo cuando se han sentado encima de la mesa. Han querido promocionarse antes de sentarse a negociar.

Espinosa de los Monteros - Nosotros hemos publicado las medidas por evitar que haya secretismo. Queremos que haya transparencia. (...)

Carmelo Encinas - Permítame que me detenga en una de esas medidas supuestamente sensatas. Que es la de los 52.000 inmigrantes. Quisiera saber con que criterio técnico han establecido ustedes que tienen que ser 52.000 los inmigrantes sin papeles que han de ser expulsados de Andalucía. ¿Por qué no 60.000 o 70.000? ¿52.000 por qué?

Espinosa de los Monteros - De mil amores se lo explico porque está puesto en el documento. La Junta de Andalucía dice que tiene identificados a 52.000 inmigrantes irregulares. ¿Por qué 52.000? Porque ese es el número de los que está identificado por la junta. Por no pedir recursos a cosas complicadísima. Empecemos por la inmigración ilegal conocida. Que es tela marinera que sepamos que hay inmigrantes ilegales localizados e identificados.